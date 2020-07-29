GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|15.814.463
|% 10,00
|VKFYO
|11,88
|14.687.452
|% 10,00
|KRGYO
|6,05
|39.683.542
|% 10,00
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|QNBFB
|80,90
|54.697.726
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0071
|9,0523
|% 0,79
|Frank
|7,5581
|7,6036
|% 0,49
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,54
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,39
|Altın Gr.
|438
|438
|1,20
|Cumhuriyet
|2.875
|2.903
|7,50
|Tam
|2.961
|2.986
|7,70
|Yarım
|1.437
|1.457
|3,70
|Çeyrek
|721
|730
|1,90
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,03
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|B. Petrol
|44,14
|44,14
|0,53
Seans Raporu
- 15:36KUTPO Yüzde -4.16 oranında düşüşle 33.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 570 adet işlem
- 15:34BFREN Yüzde -6.72 oranında düşüşle 1, 001.90 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 452 adet işlem
- 15:32XU100 Endeks 1, 143 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 14, 875.00 milyon TL de
- 15:30TKNSA Yüzde -4.49 oranında düşüşle 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 660, 307 adet işlem
- 15:28NUGYO Yüzde -8.27 oranında düşüşle 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 247, 178 adet işlem