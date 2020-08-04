***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 04.08.2020Vade (Gün Sayısı) 110Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,3210Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFA82012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 15.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 15.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 199.995.358İhraç Fiyatı 0,9682Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.08.2020Kayıt Tarihi 30.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 199.995.358Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 15 Nisan 2020 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 16 Nisan 2020, vade bitiş tarihi 4 Ağustos 2020 olan 199.995.358 (Yüzdoksandokuz Milyon Dokuzyüzdoksanbeş Bin Üçyüzellisekiz) TL nominal değerli bono itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864598BIST