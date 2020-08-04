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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.08.2020 14:48
GÜNCEL HABERLER



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 110
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,3210
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA82012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 15.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 199.995.358
İhraç Fiyatı 0,9682
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.08.2020
Kayıt Tarihi 30.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 199.995.358
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 15 Nisan 2020 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 16 Nisan 2020, vade bitiş tarihi 4 Ağustos 2020 olan 199.995.358 (Yüzdoksandokuz Milyon Dokuzyüzdoksanbeş Bin Üçyüzellisekiz) TL nominal değerli bono itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864598


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DESA 8,69 51.106.299 % 10,00  
KAREL 19,14 142.726.604 % 10,00  
FRIGO 31,10 706.377 % 9,97  
ROYAL 2,32 6.196.766 % 9,95  
KRGYO 7,31 80.710.359 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0537 9,0991 % -0,06  
Frank 7,5665 7,6120 % 0,34  
Riyal 1,8523 1,8616 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.992 1.992 15,09  
Altın Gr. 444 445 2,86  
Cumhuriyet 2.911 2.946 -4,20  
Tam 2.998 3.032 -4,30  
Yarım 1.455 1.478 -2,10  
Çeyrek 730 741 -1,00  
Gümüş.Ons 25,29 25,33 1,00  
Gümüş Gr. 5,57 5,58 0,14  
B. Petrol 43,96 43,96 -0,19  
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