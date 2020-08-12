***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracı Talep ToplamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhracın talep toplama tarihi 13/08/2020 tarihine uzatılmıştır. İhraç valörü 14/08/2020 olmuştur.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.12.2020Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFAA2013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 12.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.08.2020Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarSirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12 Ağustos 2020 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 14 Ağustos 2020, vade bitiş tarihi 11 Aralık 2020 olan 100.000.000 (Yüz Milyon) TL nominal değerli (Fazla talep gelmesi durumunda arttırılabilecektir), 120 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir. İhracın talep toplama tarihi 13/08/2020 tarihine uzatılmıştır. İhraç valörü 14/08/2020 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868364BIST