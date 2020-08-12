***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.08.2020 17:31
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracı Talep Toplama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhracın talep toplama tarihi 13/08/2020 tarihine uzatılmıştır. İhraç valörü 14/08/2020 olmuştur.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFAA2013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.08.2020
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12 Ağustos 2020 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 14 Ağustos 2020, vade bitiş tarihi 11 Aralık 2020 olan 100.000.000 (Yüz Milyon) TL nominal değerli (Fazla talep gelmesi durumunda arttırılabilecektir), 120 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir. İhracın talep toplama tarihi 13/08/2020 tarihine uzatılmıştır. İhraç valörü 14/08/2020 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868364
BIST