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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.09.2020 15:17
GÜNCEL HABERLER



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracı Talep Toplama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA12126
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2020
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 30 Eylül 2020 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 01 Ekim 2020, vade bitiş tarihi 05 Ocak 2021 olan 100.000.000 (Yüz Milyon) TL nominal değerli (Fazla talep gelmesi durumunda arttırılabilecektir), 96 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877430


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KENT 334,10 1.689.273 % 39,15  
GUBRF 32,12 443.830.404 % 10,00  
KNFRT 19,14 51.517.738 % 10,00  
DURDO 23,76 12.655.504 % 10,00  
IZTAR 8,69 6.117.667 % 10,00  
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Sterlin 9,9702 10,0202 % -0,41  
Frank 8,3968 8,4474 % -0,78  
Riyal 2,0663 2,0767 % -0,47  
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Altın Ons 1.892 1.893 -5,64  
Altın Gr. 474 474 -2,22  
Cumhuriyet 3.139 3.186 -15,00  
Tam 3.126 3.205 -15,68  
Yarım 1.511 1.550 -7,58  
Çeyrek 758 775 -3,79  
Gümüş.Ons 23,88 23,92 -0,29  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 -0,08  
B. Petrol 41,38 41,38 -0,18  
Seans Raporu 16:30
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