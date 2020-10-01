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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.10.2020 16:19
GÜNCEL HABERLER



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,60
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,2963
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA12126
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 168.053.625
İhraç Fiyatı 0,96547
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Sirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 30 Eylül 2020 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 1 Ekim 2020, vade bitiş tarihi 5 Ocak 2021 olan 165.053.625,00 (YüzaltmışbeşmilyonelliüçbinaltıyüzyirmibeşTurkLirasi) TL nominal değerli bono ihracı gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877771


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NETAS 21,34 174.030.341 % 10,00  
MERKO 13,20 114.762.400 % 10,00  
KENT 367,50 3.327.713 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.542.572 % 9,99  
SODSN 26,00 683.150 % 9,98  
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Sterlin 9,9824 10,0324 % 0,57  
Frank 8,4219 8,4726 % 1,09  
Riyal 2,0658 2,0761 % 0,89  
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17:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.903 16,95  
Altın Gr. 474 474 7,26  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 0,49  
Gümüş Gr. 5,87 5,88 0,12  
B. Petrol 40,26 40,26 -2,04  
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