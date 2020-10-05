***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 01.10.2020 tarihli Bono İhracının Tamamlanmasına ilişkin açıklamadaki "ek açıklama" metninin düzeltilmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 05.01.2021Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,60Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,2963Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFA12126Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 168.053.625İhraç Fiyatı 0,96547Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar01.10.2020 tarihinde yapılan bono ihracının tamamlanmasına ilişkin ek açıklama metninde sehven yazılan 165.053.625,00 (YüzaltmışbeşmilyonelliüçbinaltıyüzyirmibeşTurkLirasi) TL nominal tutar, 168.053.625,00 (YüzaltmışsekizmilyonelliüçbinaltıyüzyirmibeşTurkLirasi) TL olarak düzeltilmiştir. Sirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 30 Eylül 2020 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 1 Ekim 2020, vade bitiş tarihi 5 Ocak 2021 olan 168.053.625,00 (YüzaltmışsekizmilyonelliüçbinaltıyüzyirmibeşTurkLirasi) TL nominal değerli bono ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878167BIST