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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.10.2020 16:30
GÜNCEL HABERLER


aç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA12134
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.10.2020
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 15 Ekim 2020 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 16 Ekim 2020, vade bitiş tarihi 14 Ocak 2021 olan 100.000.000 (Yüz Milyon) TL nominal değerli (Fazla talep gelmesi durumunda arttırılabilecektir), 90 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881558


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESEN 12,43 1.144.443 % 10,00  
TRCAS 5,28 128.467.118 % 10,00  
YBTAS 15.400,00 531.400 % 10,00  
KERVN 2,42 6.135.760 % 10,00  
DNISI 13,76 66.463.820 % 9,99  
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17:46 Alış Satış %  
Dolar 7,8979 7,9044 % -0,19  
Euro 9,2886 9,2968 % -0,10  
Sterlin 10,2935 10,3451 % 0,79  
Frank 8,6390 8,6910 % 0,21  
Riyal 2,1016 2,1121 % -0,15  
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17:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 16,71  
Altın Gr. 486 486 4,16  
Cumhuriyet 3.216 3.264 31,00  
Tam 3.201 3.282 26,87  
Yarım 1.547 1.588 13,00  
Çeyrek 776 794 6,50  
Gümüş.Ons 24,40 24,44 0,27  
Gümüş Gr. 6,22 6,22 0,07  
B. Petrol 43,06 43,06 0,62  
Seans Raporu 17:46
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