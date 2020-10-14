***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.10.2020 16:30
aç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA12134
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.10.2020
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 15 Ekim 2020 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 16 Ekim 2020, vade bitiş tarihi 14 Ocak 2021 olan 100.000.000 (Yüz Milyon) TL nominal değerli (Fazla talep gelmesi durumunda arttırılabilecektir), 90 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881558
BIST
17:461.188
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 13,47
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.189
En Düşük
1.173
17:467,9035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0156
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,8984
17:469,2990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0069
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
17:46485,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,79
|Açılış
|: 485,44
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler17:46
|ESEN
|12,43
|1.144.443
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.467.118
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DNISI
|13,76
|66.463.820
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|69.349.301
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.680.921
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|317.442.709
|% -9,99
|
|PETKM
|4,82
|6.025.515.085
|% 6,17
|
|TUPRS
|83,60
|2.615.687.207
|% 4,24
|
|ODAS
|3,67
|2.034.901.219
|% 3,38
|
|ZOREN
|3,06
|1.669.816.199
|% 9,68
|
|GARAN
|7,14
|970.021.963
|% 0,71
|
|PETKM
|4,82
|6.025.515.085
|% 6,17
|
|ZOREN
|3,06
|1.669.816.199
|% 9,68
|
|ODAS
|3,67
|2.034.901.219
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,91
|705.861.626
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|302.661.734
|% 2,63
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8979
|7,9044
|% -0,19
|
|Euro
|9,2886
|9,2968
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,2935
|10,3451
|% 0,79
|
|Frank
|8,6390
|8,6910
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1016
|2,1121
|% -0,15
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|16,71
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,16
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|26,87
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|13,00
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|0,07
|
|B. Petrol
|43,06
|43,06
|0,62
|
Seans Raporu
17:46
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17:57AKSUE
Yüzde 6.41 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 345, 476 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 4 artarak (% 1.03 ) 1, 311
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17:56XU100
Endeks 1, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 29, 234.00 milyon TL de
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17:56AKSUE
Yüzde 6.01 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 343, 628 adet işlem
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17:55AKSEN
Yüzde 6.96 oranında artışla 7.07 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 926, 836 adet işlem