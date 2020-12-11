***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.12.2020 15:59
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,492
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFAA2013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.023.826
İhraç Fiyatı 0,96235
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.12.2020
Kayıt Tarihi 10.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 34.023.826
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Sirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12-13 Ağustos 2020 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 14 Ağustos 2020, vade bitiş tarihi 11 Aralık 2020 olan 34.023.826,00 (OtuzdörtmilyonyirmiüçbinsekizyüzyirmialtıTurkLirasi) TL nominal değerli bono itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892815
BIST