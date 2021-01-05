***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.01.2021 15:26
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,60
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,2963
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA12126
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 168.053.625
İhraç Fiyatı 0,96547
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.01.2021
Kayıt Tarihi 04.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 168.053.625
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Sirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 30 Eylül 2020 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 1 Ekim 2020, vade bitiş tarihi 5 Ocak 2021 olan 168.053.625,00 (YüzaltmışsekizmilyonelliüçbinaltıyüzyirmibeşTurkLirasi) TL nominal değerli bono itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897088
BIST