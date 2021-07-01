***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.07.2021 14:27
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 121
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,8802
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA72112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 122.000.000
İhraç Fiyatı 0,94428
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.07.2021
Kayıt Tarihi 30.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 122.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 01 Mart 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 02 Mart 2021, vade bitiş tarihi 01 Temmuz 2021 olan 122.000.000 (Yüzyirmiiki Milyon) TL nominal değerli, bononun itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945432
BIST