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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.11.2021 15:28
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 228.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 228.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 117
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,3317
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA32215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 228.000.000
İhraç Fiyatı 0,95006
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 04 Kasım 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 05 Kasım 2021, vade bitiş tarihi 02 Mart 2022 olan 228.000.000 (İkiüzyirmisekiz Milyon) TL nominal değerli, 117 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975139


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Tam 3.690 3.783 -7,20  
Yarım 1.784 1.830 -3,48  
Çeyrek 895 915 -1,74  
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Gümüş Gr. 7,44 7,45 0,02  
B. Petrol 81,36 81,36 0,82  
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