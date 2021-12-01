***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 01.12.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,5710Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFAA2112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 31.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 342.840.000İhraç Fiyatı 0,93443Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.12.2021Kayıt Tarihi 30.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.12.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 31 Ağustos 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 01 Eylül 2021, vade bitiş tarihi 01 Aralık 2021 olan 342.840.000 (ÜçYüzKırkikiMilyonSekizyüzkırkBin) TL nominal değerli 91 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980443BIST