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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.12.2021 13:46
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,5710
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFAA2112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 342.840.000
İhraç Fiyatı 0,93443
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.12.2021
Kayıt Tarihi 30.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.12.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 31 Ağustos 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 01 Eylül 2021, vade bitiş tarihi 01 Aralık 2021 olan 342.840.000 (ÜçYüzKırkikiMilyonSekizyüzkırkBin) TL nominal değerli 91 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980443


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SONME 34,12 1.223.031 % 9,99  
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Tam 5.026 5.157 69,20  
Yarım 2.429 2.495 33,47  
Çeyrek 1.218 1.247 16,74  
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Gümüş Gr. 9,80 9,82 -0,20  
B. Petrol 72,79 72,79 3,56  
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