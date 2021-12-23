***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono ihracı talep toplamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 24.03.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 23.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.12.2021Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 23 Aralık 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 24 Aralık 2021, vade bitiş tarihi 24 Mart 2022 olan 150.000.000 TL (YüzelliMilyonTürklirası) nominal değerli (Fazla talep gelmesi durumunda arttırılabilecektir), 90 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985647BIST