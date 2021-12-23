***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.12.2021 13:38
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı talep toplama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.12.2021
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 23 Aralık 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 24 Aralık 2021, vade bitiş tarihi 24 Mart 2022 olan 150.000.000 TL (YüzelliMilyonTürklirası) nominal değerli (Fazla talep gelmesi durumunda arttırılabilecektir), 90 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985647
BIST