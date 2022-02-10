***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.02.2022 16:19
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 97
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,7931
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA52221
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 0,95314
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 09 Şubat 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 10 Şubat 2022, vade bitiş tarihi 18 Mayıs 2022 olan 150.000.000-TL (YüzellimilyonTürklirası) nominal değerli, 97 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000865
BIST