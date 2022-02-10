***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 18.05.2022Vade (Gün Sayısı) 97Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,7931Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFA52221Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 09.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 0,95314Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 09 Şubat 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 10 Şubat 2022, vade bitiş tarihi 18 Mayıs 2022 olan 150.000.000-TL (YüzellimilyonTürklirası) nominal değerli, 97 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000865BIST