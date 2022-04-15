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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.04.2022 16:11
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 170.600.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 170.600.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 109
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,1638
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA82210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.600.000
İhraç Fiyatı 0,94899
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Ltd B 25.02.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 13 Nisan 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 15 Nisan 2022, vade bitiş tarihi 02 Ağustos 2022 olan 170.600.000-TL (YüzyetmişmilyonaltıyüzbinTürklirası) nominal değerli, 109 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021128


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