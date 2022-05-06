***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 139.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 139.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 06.05.2022Vade (Gün Sayısı) 114Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,4549Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFA52213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 11.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 139.000.000İhraç Fiyatı 0,93162Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.05.2022Kayıt Tarihi 05.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.05.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Ltd B 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 11 Ocak 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 12 Ocak 2022, vade bitiş tarihi 06 Mayıs 2022 olan 139.000.000-TL (YüzotuzdokuzmilyonTürklirası) nominal değerli, 114 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027152BIST