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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.05.2022 12:13
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 139.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 139.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 114
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,4549
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA52213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 139.000.000
İhraç Fiyatı 0,93162
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.05.2022
Kayıt Tarihi 05.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.05.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Ltd B 25.02.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 11 Ocak 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 12 Ocak 2022, vade bitiş tarihi 06 Mayıs 2022 olan 139.000.000-TL (YüzotuzdokuzmilyonTürklirası) nominal değerli, 114 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027152


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Tam 6.055 6.209 32,35  
Yarım 2.927 3.004 15,65  
Çeyrek 1.468 1.502 7,83  
Gümüş.Ons 22,42 22,45 -0,09  
Gümüş Gr. 10,79 10,81 0,05  
B. Petrol 113 113 2,27  
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