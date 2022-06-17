***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 17.06.2022Vade (Gün Sayısı) 177Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,6930Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFA62212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 21.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 21.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 22.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.420.000İhraç Fiyatı 0,90558Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.06.2022Kayıt Tarihi 16.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 65.420.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Limited B 29.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 21 Aralık 2021 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 22 Aralık 2021, vade bitiş tarihi 17 Haziran 2022 olan 65.420.00,00 (AltmışbeşmilyondörtyüzyirmibinTurkLirasi) TL nominal değerli bono itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037900BIST