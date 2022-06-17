***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 172.800.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 172.800.000Türü Finansman BonosuVadesi 21.09.2022Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,7986Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFA92235Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 16.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 172.800.000İhraç Fiyatı 0,93946Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Ltd B 29.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 16 Haziran 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 17 Haziran 2022, vade bitiş tarihi 21 Eylül 2022 olan 172.800.000-TL (YüzyetmişikimilyonsekizyüzbinTürklirası) nominal değerli, 96 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038044BIST