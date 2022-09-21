***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









145.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Ltd B 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 20 Eylül 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 21 Eylül 2022, vade bitiş tarihi 01 Şubat 2023 olan 145.000.000-TL (YüzkırkbeşmilyonTürklirası) nominal değerli, 133 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064509BIST