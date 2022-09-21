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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.09.2022 16:32
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer

145.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Ltd B 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 20 Eylül 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 21 Eylül 2022, vade bitiş tarihi 01 Şubat 2023 olan 145.000.000-TL (YüzkırkbeşmilyonTürklirası) nominal değerli, 133 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064509


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DOGUB 7,92 3.441.903 % 10,00  
GESAN 78,10 485.390.748 % 10,00  
ULUSE 118,80 18.760.137 % 10,00  
ZOREN 3,96 968.861.327 % 10,00  
MZHLD 74,35 26.130.950 % 9,99  
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Dolar 18,3173 18,3592 % 0,18  
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Sterlin 20,5967 20,7000 % -0,85  
Frank 18,8749 18,9886 % -0,17  
Riyal 4,8555 4,8798 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.674 1.674 8,80  
Altın Gr. 986 986 6,08  
Cumhuriyet 6.658 6.759 14,00  
Tam 6.681 6.792 17,00  
Yarım 3.256 3.318 19,00  
Çeyrek 1.633 1.659 8,00  
Gümüş.Ons 19,54 19,58 0,29  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 0,17  
B. Petrol 89,88 89,88 -0,74  
Seans Raporu 18:05
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