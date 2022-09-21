***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.09.2022 16:32
145.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Ltd B 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 20 Eylül 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 21 Eylül 2022, vade bitiş tarihi 01 Şubat 2023 olan 145.000.000-TL (YüzkırkbeşmilyonTürklirası) nominal değerli, 133 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064509
BIST
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -31,74
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
18:0518,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0322
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3592
En Düşük
18,3174
18:0518,0550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,0550
En Düşük
18,0289
18:05986,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,41
|Açılış
|: 986,42
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
994,99
En Düşük
974,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|7,92
|3.441.903
|% 10,00
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.861.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|26.130.950
|% 9,99
|
|UTPYA
|22,50
|1.364.587
|% -10,00
|
|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
|
|KAPLM
|73,50
|24.296.834
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,47
|12.934.657
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|208.785.058
|% -9,88
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% -3,73
|
|ASELS
|31,08
|4.584.597.326
|% 1,04
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|GARAN
|19,25
|2.755.405.181
|% -4,42
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% -2,74
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.346.191
|% -9,83
|
|ISCTR
|7,93
|2.482.047.377
|% -4,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3173
|18,3592
|% 0,18
|
|Euro
|18,0135
|18,0550
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,5967
|20,7000
|% -0,85
|
|Frank
|18,8749
|18,9886
|% -0,17
|
|Riyal
|4,8555
|4,8798
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|8,80
|
|Altın Gr.
|986
|986
|6,08
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.681
|6.792
|17,00
|
|Yarım
|3.256
|3.318
|19,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.659
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,58
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,17
|
|B. Petrol
|89,88
|89,88
|-0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
-
17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem