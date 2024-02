***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 397.500.000Mevcut Sermaye (TL) 79.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 397.500.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRFA00017 40.042.429,696 160.169.718,784 400,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRFA00017 NâmaB Grubu, GARFA, TRAAKFIN91P6 39.457.570,304 157.830.281,216 400,00000 B Grubu B Grubu, GARFA, TRAAKFIN91P6 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 79.500.000 318.000.000,000 400,00000İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 318.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 09.02.2024 tarih ve 2024/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 397.500.000, - TL olmakla birlikte, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydı ile 79.500.000, - TL olan çıkarılmış sermayesinin, %400 oranında artış ile her bir pay için nominal değeri 1 (bir) Kuruş üzerinden, tamamının Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılan dağıtılmamış kar tutarından karşılanarak 318.000.000,-TL artırılarak 397.500.000,-TL'ye çıkarılmasına,Gerekli izinlerin ve onayların alınması akabinde, artırılan sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) Kuruş nominal bedelli 16.016.971.595,116 adet imtiyazlı ve 15.783.028.404,884 imtiyazsız pay ihraç edilmesine, bu paylara ilişkin olarak rüçhan hakkının sınırlandırılmamasına ve sermayeye eklenen 318.000.000,- TL ( Üçyüzonsekizmilyon Türk Lirası) karşılığında çıkarılacak payların mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında kaydi pay olarak bedelsiz dağıtılmasına,Sermaye artırımı ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki gibi tadil edilmesine,Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması ve yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 EK Esas Sözleşme 6.Madde Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248601BIST