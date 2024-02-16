***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.02.2024 15:08
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 397.500.000
Mevcut Sermaye (TL) 79.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 397.500.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRFA00017 40.042.429,696 160.169.718,784 400,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRFA00017 Nâma
B Grubu, GARFA, TRAAKFIN91P6 39.457.570,304 157.830.281,216 400,00000 B Grubu B Grubu, GARFA, TRAAKFIN91P6 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 79.500.000 318.000.000,000 400,00000
İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 318.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 397.500.000, - TL olmakla birlikte, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydı ile 79.500.000, - TL olan çıkarılmış sermayesinin, %400 oranında artış ile her bir pay için nominal değeri 1 (bir) Kuruş üzerinden, tamamının Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılan dağıtılmamış kar tutarından karşılanarak 318.000.000,-TL artırılarak 397.500.000,-TL'ye çıkarılmasın ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.02.2024 tarihinde izin başvurusu yapılmıştır.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK Esas Sözleşme 6.Madde Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250053
BIST