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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.03.2020 11:03
GÜNCEL HABERLER



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 34899 Pendik İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 34899 Pendik İstanbul (216) 625 40 00 (216) 625 40 01

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mert Ercan Genel Müdür Yardımcısı 15.03.2011 (216) 625 40 09 MErcan@garantibbvafactoring.com
Serap Çakır Birim Müdürü 01.04.2011 (216) 625 40 22 SCakir@garantibbvafactoring.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Sermaye Piyasası Kredi Derecelendirme Lisansı 701222, 208344, 305653, 602587
Ümit Yıldız Yönetmen 08.05.2006 (216) 625 40 23 UYildiz@garantibbvafactoring.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825302


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INFO 8,90 2.670 % 12,52  
BRKSN 3,92 26.898.508 % 10,73  
DEVA 10,32 83.170.407 % 7,17  
SELEC 6,70 3.962.132 % 4,69  
NIBAS 6,70 1.675 % 4,69  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0351 8,0754 % 1,58  
Frank 6,5919 6,6317 % 2,07  
Riyal 1,6268 1,6350 % 0,57  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.673 1.674 -0,49  
Altın Gr. 330 330 2,54  
Cumhuriyet 2.168 2.201 -13,00  
Tam 2.157 2.210 12,25  
Yarım 1.042 1.069 5,92  
Çeyrek 523 535 2,97  
Gümüş.Ons 16,91 16,94 -0,41  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,07  
B. Petrol 36,05 36,05 -9,22  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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