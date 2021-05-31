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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.05.2021 17:10



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KAYA YILDIRIM Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yoktur
MEMET ZEKİ PEKMEZCİ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı Yoktur
GÜLÇİN İŞCAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur Yoktur
ŞULE FİRUZMENT Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939067


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BIST En Aktif Hisseler17:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHLGM 1,10 122.863.114 % 10,00  
YAYLA 3,85 39.971.724 % 10,00  
MZHLD 31,90 204.433 % 10,00  
EPLAS 25,96 1.392.424 % 10,00  
OYAYO 8,40 23.585.832 % 9,99  
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17:49 Alış Satış %  
Dolar 8,4934 8,4961 % -0,80  
Euro 10,3864 10,3937 % -0,46  
Sterlin 12,0231 12,0834 % -0,77  
Frank 9,4114 9,4681 % -0,72  
Riyal 2,2616 2,2729 % -0,67  
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17:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.905 1,51  
Altın Gr. 521 521 -3,23  
Cumhuriyet 3.441 3.493 -9,00  
Tam 3.424 3.512 -9,12  
Yarım 1.655 1.699 -4,41  
Çeyrek 830 849 -2,21  
Gümüş.Ons 27,93 27,95 0,01  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 -0,05  
B. Petrol 69,40 69,40 0,68  
Seans Raporu 17:49
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