***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.05.2021 17:10
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KAYA YILDIRIM Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yoktur
MEMET ZEKİ PEKMEZCİ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı Yoktur
GÜLÇİN İŞCAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur Yoktur
ŞULE FİRUZMENT Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939067
BIST
17:491.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,27
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
17:498,4961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0686
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
17:4910,3937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0482
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
17:49521,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,26
|Açılış
|: 521,00
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler17:49
|IHLGM
|1,10
|122.863.114
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.971.724
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|23.585.832
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.634.109
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.128.364
|% -9,95
|
|SANFM
|15,23
|2.617.411
|% -7,70
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|THYAO
|13,29
|1.458.926.684
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,87
|672.277.920
|% -0,25
|
|GARAN
|7,96
|621.923.228
|% -0,25
|
|EREGL
|19,23
|597.349.578
|% 0,10
|
|EKGYO
|1,95
|481.438.506
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|481.438.506
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|398.879.555
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|122.863.114
|% 10,00
|
|THYAO
|13,29
|1.458.926.684
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,10
|105.222.089
|% 0,00
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4934
|8,4961
|% -0,80
|
|Euro
|10,3864
|10,3937
|% -0,46
|
|Sterlin
|12,0231
|12,0834
|% -0,77
|
|Frank
|9,4114
|9,4681
|% -0,72
|
|Riyal
|2,2616
|2,2729
|% -0,67
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,51
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,40
|69,40
|0,68
|