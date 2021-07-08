***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.07.2021 13:24
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Şule Firuzment Bekçe Genel Müdür Yardımcısı 01.06.2021 (216) 6254009 SFiruzmentBekce@garantibbvafactoring.com
Serap Çakır Birim Müdürü 01.04.2011 (216) 625 40 22 SCakir@garantibbvafactoring.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Sermaye Piyasası Kredi Derecelendirme Lisansı 701222, 208344, 305653, 602587
Ümit Yıldız Yönetmen 08.05.2006 (216) 625 40 23 UYildiz@garantibbvafactoring.com
Müge Bal Güngörmez Yönetmen 05.06.2017 (216) 625 40 21 MGungormez@garantibbvafactoring.com Sermaye Piyasası Faal.Düzey 1 Lisansı 525739
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948463
BIST
13:211.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,94
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.378
13:218,6954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0101
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:2110,2700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0150
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2850
En Düşük
10,2700
13:21505,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,85
|Açılış
|: 505,62
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:21
|TUREX
|11,57
|10.769.911
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,00
|14.017.479
|% 9,49
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|LOGO
|39,48
|129.319.694
|% 7,22
|
|SNGYO
|4,23
|14.256.272
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.304.327
|% -9,95
|
|KATMR
|3,14
|57.197.314
|% -8,99
|
|EMKEL
|2,19
|13.872.179
|% -7,59
|
|SANEL
|4,75
|3.343.217
|% -5,94
|
|GARAN
|8,64
|347.657.193
|% -1,03
|
|THYAO
|13,66
|328.884.762
|% -1,37
|
|PETKM
|5,35
|264.134.941
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,07
|245.619.058
|% -1,12
|
|BIOEN
|28,00
|219.173.910
|% 4,95
|
|EKGYO
|1,88
|120.772.798
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|140.621.165
|% -0,88
|
|TSKB
|1,27
|63.926.922
|% -0,78
|
|PETKM
|5,35
|264.134.941
|% -0,19
|
|ODAS
|1,93
|90.862.666
|% -4,46
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6916
|8,6954
|% 0,12
|
|Euro
|10,2600
|10,2700
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,9248
|11,9846
|% -0,23
|
|Frank
|9,4328
|9,4896
|% 0,95
|
|Riyal
|2,3099
|2,3215
|% 0,04
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|4,72
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,25
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|9,00
|
|Tam
|3.335
|3.421
|14,17
|
|Yarım
|1.612
|1.655
|6,85
|
|Çeyrek
|808
|827
|3,43
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,95
|72,95
|-0,48
|