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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.07.2021 13:24



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Şule Firuzment Bekçe Genel Müdür Yardımcısı 01.06.2021 (216) 6254009 SFiruzmentBekce@garantibbvafactoring.com
Serap Çakır Birim Müdürü 01.04.2011 (216) 625 40 22 SCakir@garantibbvafactoring.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Sermaye Piyasası Kredi Derecelendirme Lisansı 701222, 208344, 305653, 602587
Ümit Yıldız Yönetmen 08.05.2006 (216) 625 40 23 UYildiz@garantibbvafactoring.com
Müge Bal Güngörmez Yönetmen 05.06.2017 (216) 625 40 21 MGungormez@garantibbvafactoring.com Sermaye Piyasası Faal.Düzey 1 Lisansı 525739




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948463


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AVGYO 3,00 14.017.479 % 9,49  
DENGE 1,30 534.562 % 9,09  
TACTR 31,50 136.252 % 8,32  
LOGO 39,48 129.319.694 % 7,22  
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Dolar 8,6916 8,6954 % 0,12  
Euro 10,2600 10,2700 % 0,15  
Sterlin 11,9248 11,9846 % -0,23  
Frank 9,4328 9,4896 % 0,95  
Riyal 2,3099 2,3215 % 0,04  
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13:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 4,72  
Altın Gr. 506 506 2,25  
Cumhuriyet 3.352 3.403 9,00  
Tam 3.335 3.421 14,17  
Yarım 1.612 1.655 6,85  
Çeyrek 808 827 3,43  
Gümüş.Ons 26,00 26,03 -0,13  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 -0,02  
B. Petrol 72,95 72,95 -0,48  
Seans Raporu 13:21
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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