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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

02.03.2020 16:09
GÜNCEL HABERLER



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

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Şirket Merkezi Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N23 Sarıyer İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi N15 Pendik İstanbul
Değişiklik Tarihi
09/03/2020
Açıklamalar

Şirketimizin 02.03.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında
İstanbul ili Sarıyer ilçesi, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. N23 Kat:2 adresinde faaliyetini sürdürdürmekte olan GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. Merkezinin, Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi N15 Pendik İstanbul adresine taşınmasına karar verilmiş olup Şirket, 09.03.2020 tarihi itibarıyle taşınarak bu adreste faaliyetini devam ettirecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823309


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