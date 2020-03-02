***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziMaslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N23 Sarıyer İstanbulYeni Şirket MerkeziÇamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi N15 Pendik İstanbulDeğişiklik Tarihi09/03/2020AçıklamalarŞirketimizin 02.03.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısındaİstanbul ili Sarıyer ilçesi, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. N23 Kat:2 adresinde faaliyetini sürdürdürmekte olan GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. Merkezinin, Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi N15 Pendik İstanbul adresine taşınmasına karar verilmiş olup Şirket, 09.03.2020 tarihi itibarıyle taşınarak bu adreste faaliyetini devam ettirecektir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823309BIST