***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
02.03.2020 16:09
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N23 Sarıyer İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi N15 Pendik İstanbul
Değişiklik Tarihi
09/03/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 02.03.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında
İstanbul ili Sarıyer ilçesi, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. N23 Kat:2 adresinde faaliyetini sürdürdürmekte olan GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. Merkezinin, Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi N15 Pendik İstanbul adresine taşınmasına karar verilmiş olup Şirket, 09.03.2020 tarihi itibarıyle taşınarak bu adreste faaliyetini devam ettirecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823309
BIST
17:00107.697
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 1.703,70
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:006,2246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0065
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:006,9228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0407
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:00319,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,10
|Açılış
|: 319,47
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,99
|485.994.748
|% 19,16
|
|ASUZU
|11,94
|59.403.533
|% 17,40
|
|OYAYO
|4,46
|19.512.125
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|9.236.851
|% 14,56
|
|GYHOL
|22,80
|7.829.451
|% 14,06
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,62
|9.361.801
|% -3,17
|
|BAGFS
|14,09
|15.636.708
|% -2,83
|
|MAALT
|76,50
|1.168.253
|% -2,49
|
|THYAO
|11,92
|1.043.867.473
|% 1,45
|
|ASELS
|28,26
|539.173.010
|% 2,76
|
|KARSN
|1,99
|485.994.748
|% 19,16
|
|GARAN
|9,64
|424.761.852
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,42
|340.735.602
|% 5,68
|
|KARSN
|1,99
|485.994.748
|% 19,16
|
|YKBNK
|2,42
|340.735.602
|% 5,68
|
|ODAS
|2,05
|234.379.667
|% 4,59
|
|ADESE
|1,51
|149.536.346
|% 9,42
|
|EKGYO
|1,43
|141.037.821
|% 2,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9288
|7,9686
|% -0,47
|
|Frank
|6,4793
|6,5183
|% 0,72
|
|Riyal
|1,6544
|1,6627
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.594
|14,73
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,90
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.108
|2.161
|0,62
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|0,30
|
|Çeyrek
|511
|523
|0,15
|
|Gümüş.Ons
|16,69
|16,73
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|50,19
|50,19
|0,52
|
Seans Raporu
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17:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1457, 66 artarak (% 1.46 ) 101, 511
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17:17
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TACTR, VKFYO, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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