***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.07.2020 19:45
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/04/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/07/2020
Karar Sayısı
026
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin (Şirket) 30.06.2020 tarihi itibariyle hazırlanmış finansal tabloları ve bu döneme ait faaliyet raporunu inceledik.
b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış finansal tabloların ve faaliyet raporunun gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, işin gelişimi ve performansı ile Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüstçe yansıttığı hususlarını bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Mert ERCAN Kaya YILDIRIM Nihat KARADAĞ Serkan ÇANKAYA
Genel Müdür Yard. Genel Müdür Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862171
BIST
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|DOCO
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|NUGYO
|7,48
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|PKENT
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|GSDDE
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|
|ISBIR
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|ITTFH
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|% -9,93
|
|DIRIT
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|
|UFUK
|6,92
|448.262
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|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
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|ASELS
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|3.533.063.119
|% 7,41
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|EKGYO
|2,32
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|IHLGM
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|GARAN
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|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
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|
|EKGYO
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|1.000.237.485
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|
|IHLAS
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|KRDMD
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|449.731.664
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|GUSGR
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|741.529.458
|% 9,90
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8390
|8,8834
|% 1,19
|
|Frank
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|% 0,61
|
|Riyal
|1,8311
|1,8403
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.940
|1.940
|38,65
|
|Altın Gr.
|429
|429
|10,20
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.911
|79,00
|
|Tam
|2.889
|2.914
|118,80
|
|Yarım
|1.402
|1.422
|55,00
|
|Çeyrek
|703
|712
|27,50
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|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|1,66
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|0,38
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,21
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