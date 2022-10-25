***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.10.2022 18:10
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2022
Karar Sayısı
037
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin (Şirket) 30.09.2022 tarihi itibariyle hazırlanmış finansal tabloları ve bu döneme ait faaliyet raporunu inceledik.
b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış finansal tabloların ve faaliyet raporunun gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, işin gelişimi ve performansı ile Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüstçe yansıttığı hususlarını bilgilerinize sunarız.
Şule FİRUZMENT BEKÇE
Genel Müdür Yard.
Kaya YILDIRIM
Genel Müdür
Nihat KARADAĞ
Denetim Komistesi Üyesi
Serkan ÇANKAYA
Denetim Komistesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074128
BIST
17:593.970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -7,11
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:5918,5975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:5918,5480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2163
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5638
En Düşük
18,2850
17:59989,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,55
|Açılış
|: 989,89
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TSKB
|3,19
|1.813.062.731
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|45.034.173
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.168.100
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|285.837.614
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|29.691.075
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.104.294
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.169.928
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.564.587
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|646.063
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,25
|120.756.163
|% -9,94
|
|THYAO
|100,30
|6.096.757.561
|% 0,80
|
|SISE
|33,64
|4.294.230.027
|% 3,64
|
|AKBNK
|15,47
|3.462.250.224
|% 0,06
|
|SASA
|104,90
|3.110.770.413
|% 4,90
|
|ISCTR
|9,85
|2.899.824.307
|% 1,97
|
|SKBNK
|2,15
|1.277.393.495
|% 8,59
|
|TSKB
|3,19
|1.813.062.731
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,51
|2.434.385.102
|% -2,59
|
|YKBNK
|9,50
|2.828.161.488
|% 1,39
|
|ISCTR
|9,85
|2.899.824.307
|% 1,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5878
|18,5975
|% 0,08
|
|Euro
|18,5373
|18,5480
|% 1,18
|
|Sterlin
|21,2400
|21,3465
|% 1,55
|
|Frank
|18,5931
|18,7051
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9309
|4,9557
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|6,15
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,47
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.662
|6.762
|-7,00
|
|Yarım
|3.246
|3.303
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,00
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|0,65
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB