***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.04.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında 04 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde yer alacak üyelerin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına, 1-Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Nihat Karadağ ve Serkan Çankaya'nın denetimden sorumlu komite üyesi olarak seçilmelerine, Sn. Nihat Karadağ'ın komite başkanı olarak seçilmesine, 2-Kurumsal Yönetim Komitesi'ne başkanı olarak Sn. Nihat Karadağ'ın, üyeliklere Osman Bahri Turgut ve Serap Çakır'ın seçilmelerine, 3-Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Nihat Karadağ ve Serkan Çankaya'nın riskin erken saptanması komitesi üyesi olarak seçilmelerine, Sn. Nihat Karadağ'ın komite başkanı olarak seçilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022299BIST