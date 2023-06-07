***GARFL* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.06.2023 15:59
***GARFL******EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 1.000.000.000-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve 74/1804 sayılı kararı ile onaylandığı 20.12.2022 tarihinde duyurulmuştur.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere bir adet 135.000.000 TL ve iki adet 150.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.05.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç Başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156742
BIST
16:295.573
En Düşük
|Değişim
|: 3,42%
|| 184,29
|Açılış
|: 5.516
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|: 5.389
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En Yüksek
|Değişim
|: 7,02%
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|Açılış
|: 23,2300
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En Düşük
21,5447
16:2924,9590
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|: 7,82%
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|Açılış
|: 1.455,16
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|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
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1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ALFAS
|369,80
|123.751.721
|% 9,99
|
|ONCSM
|94,80
|243.247.096
|% 7,24
|
|KLSYN
|4,30
|53.757.021
|% 5,91
|
|MNDTR
|15,06
|29.161.807
|% 3,43
|
|MACKO
|58,95
|12.351.564
|% 3,33
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|EYGYO
|20,76
|49.745.779
|% -4,33
|
|SNICA
|26,52
|141.950.887
|% -3,35
|
|GRTRK
|20,48
|228.997.608
|% -3,12
|
|ASTOR
|54,90
|1.209.530.108
|% 1,67
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|EUPWR
|90,45
|850.701.994
|% -0,99
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|CWENE
|170,40
|577.440.263
|% -0,53
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|AHGAZ
|7,77
|256.701.852
|% -2,88
|
|KAYSE
|16,19
|401.530.672
|% 0,25
|
|ASTOR
|54,90
|1.209.530.108
|% 1,67
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0619
|23,0831
|% 7,02
|
|Euro
|24,8889
|24,9590
|% 7,82
|
|Sterlin
|28,7159
|28,8599
|% 7,52
|
|Frank
|25,3931
|25,5461
|% 7,31
|
|Riyal
|6,1407
|6,1715
|% 7,11
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-4,45
|
|Altın Gr.
|1.455
|1.456
|94,26
|
|Cumhuriyet
|9.806
|9.954
|571,00
|
|Tam
|9.749
|10.015
|580,77
|
|Yarım
|4.794
|4.891
|264,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.446
|133,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|17,52
|17,54
|1,17
|
|B. Petrol
|76,83
|76,83
|0,54
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Seans Raporu
16:29
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16:44SONME
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.92 lira fiyatla işlem gören hissede 441, 177 adet işlem
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16:42EKGYO
Yüzde 6.58 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 837, 222 adet işlem
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16:41KATMR
Yüzde 7.19 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 248, 483 adet işlem
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16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 227, 63 artarak (% 3.80 ) 6, 225
-
16:40XU100
Endeks 5, 570 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 36 üstünde . İşlem hacmi 92, 932.00 milyon TL de