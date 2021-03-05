***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
05.03.2021 18:13
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/03/2021
Karar Sayısı
004
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
01/01/2020-31/12/2020 dönemine ilişkin sorumluluk beyanı ekte pdf olarak iletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915503
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:057,5496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0383
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:058,9997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0164
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
18:05411,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,11
|Açılış
|: 411,49
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
413,34
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|97,90
|376.243.230
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|9.678.540
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.006.498
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.283.285
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.018.713
|% 9,98
|
|LINK
|46,98
|20.819.759
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|9.011.478
|% -10,00
|
|CASA
|176,60
|8.206.566
|% -8,50
|
|FENER
|31,12
|220.028.430
|% -8,25
|
|MERIT
|287,30
|2.766.399
|% -7,32
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|THYAO
|14,78
|1.328.410.762
|% 0,41
|
|INDES
|32,56
|1.134.746.108
|% 6,82
|
|KRDMD
|7,30
|1.073.837.123
|% -0,82
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,46
|798.778.375
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|510.547.374
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|DOHOL
|3,42
|519.925.249
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5424
|7,5484
|% 0,49
|
|Euro
|8,9827
|9,0003
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,3951
|10,4472
|% -0,09
|
|Frank
|8,0752
|8,1239
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0061
|2,0161
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-0,87
|
|Altın Gr.
|411
|412
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|68,63
|68,63
|1,89
|