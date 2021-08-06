***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi06/08/2021Karar Sayısı012SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı01/01/2021- 30/06/2021 dönemine ilişkin sorumluluk beyanı ekte pdf olarak iletilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955561BIST