***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
05.08.2022 18:15
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/08/2022
Karar Sayısı
09
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
01/01/2022- 30/06/2022 dönemine ilişkin sorumluluk beyanı ekte pdf olarak iletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052501
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0510
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1277
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.025,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,10
|Açılış
|: 1.025,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|70,40
|113.812.653
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.874.441
|% 10,00
|
|KONTR
|172,70
|564.281.095
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.201.602
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.391.364
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.493.951
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.166.142
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|261.977.246
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.598.062.205
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.575.848.608
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.392.436.013
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.945.892.289
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.919.814.368
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.945.892.289
|% 8,36
|
|TSKB
|3,19
|1.786.677.189
|% 2,57
|
|YKBNK
|5,24
|2.392.436.013
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.591.305.960
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9475
|17,9626
|% 0,30
|
|Euro
|18,2334
|18,2546
|% -0,65
|
|Sterlin
|21,5718
|21,6799
|% -0,68
|
|Frank
|18,5543
|18,6661
|% -0,69
|
|Riyal
|4,7635
|4,7873
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-15,06
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-6,72
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.867
|6.940
|-50,00
|
|Yarım
|3.346
|3.393
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.696
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|96,09
|96,09
|1,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE