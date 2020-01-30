***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.01.2020 04:34
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 -140.559 -100.487.082 165.126 93.238.401 28.813.244 31.589.130 31.589.130
Transferler
28.813.244 -28.813.244
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.548 -30.365.893 9.659.906 -20.688.439 -20.688.439
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -123.011 -130.852.975 165.126 122.051.645 9.659.906 10.900.691 10.900.691
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -123.011 -130.852.975 165.126 122.051.645 9.659.906 10.900.691 10.900.691
Transferler
9.659.906 -9.659.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
102.681 26.268.089 31.809.499 58.180.269 58.180.269
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -20.330 -104.584.886 165.126 131.711.551 31.809.499 69.080.960 69.080.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
340.403.373 158.614.662
Dönem Karı (Zararı)
31.809.499 9.659.906
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
214.862.573 238.910.355
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 124.848.646 139.570.881
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.296.955 2.361.731
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 6.296.955 2.361.731
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.568.355 4.024.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.568.355 4.024.771
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.114.243 13.173.554
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.400.478 10.109.144
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
38.585 2.643.821
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-324.820 420.589
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.860.293 12.684.318
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-120.217.475 -10.430.689
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-120.217.475 -10.430.689
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
167.391.556 77.525.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
95.103.522 -85.833.455
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.516.813 -11.891.981
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-93.661 230.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.423.152 -12.122.929
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-129.242.874 99.635.079
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.088.793 -143.518.321
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-237.714 -79.700.806
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
72.326.507 -63.817.515
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-5.180.981 7.120.543
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-5.180.981 7.120.543
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
162.955.397 -37.178.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
160.946.196 -38.109.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.009.201 930.682
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
341.775.594 162.736.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -882.686 -3.594.790
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-489.535 -527.354
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.076.133 -17.371.967
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.627.124 10.430.689
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.627.124 10.430.689
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -45.703.257 -27.802.656
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.703.257 -27.802.656
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-309.321.865 -137.491.179
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-309.321.865 -137.491.179
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -214.311.115 -119.624.274
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -95.010.750 -17.866.905
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.375 3.751.516
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-12.633 -54.480
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.258 3.697.036
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.883.990 2.186.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.876.732 5.883.990
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.879.990 5.894.977
Ticari Alacaklar
4 39.922.221 40.360.313
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-22 601.986 508.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 39.320.235 39.851.988
Diğer Alacaklar
5 51.631 68.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 51.631 68.861
Türev Araçlar
24 0 660
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
24 0 660
Stoklar
8 169.824.822 47.531.115
Peşin Ödenmiş Giderler
9 20.263.865 25.659.278
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 20.263.865 25.659.278
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 190.732 26.093
Diğer Dönen Varlıklar
15 57.572.167 104.170.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 57.572.167 104.170.609
ARA TOPLAM
293.705.428 223.711.906
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
293.705.428 223.711.906
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
1.260.560.563 1.386.870.607
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 1.226.961.064 1.364.873.855
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 33.599.499 21.996.752
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.293.109 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.665.114 6.893.875
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.665.114 6.893.875
Peşin Ödenmiş Giderler
9 147.896 93.953
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 147.896 93.953
Diğer Duran Varlıklar
15 19.302.347 67.111.769
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 19.302.347 67.111.769
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.291.969.029 1.460.970.204
TOPLAM VARLIKLAR
1.585.674.457 1.684.682.110
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 66.105.911 303.758.726
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 89.947.153
Banka Kredileri
89.947.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.105.911 213.811.573
Banka Kredileri
66.105.911 213.811.573
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 707.577.197 343.010.168
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.103.545 0
Banka Kredileri
26.103.545 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
681.473.652 343.010.168
Banka Kredileri
681.473.652 251.849.723
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 0 91.160.445
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
4 114.738.522 43.014.644
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-22 641.331 879.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 114.097.191 42.135.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 826.186 2.355.891
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 20.158.356 25.339.337
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 20.158.356 25.339.337
Türev Araçlar
24 0 8.319.263
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
24 0 8.319.263
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.744.330 1.386.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.744.330 1.386.490
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.872.768 845.080
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.872.768 845.080
ARA TOPLAM
917.023.270 728.029.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
917.023.270 728.029.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 545.177.790 914.101.097
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.896.455 0
Banka Kredileri
63.896.455 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
481.281.335 914.101.097
Banka Kredileri
481.281.335 914.101.097
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
5 1.975.000 1.571.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.975.000 1.571.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.223.803 1.024.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.223.803 1.024.325
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 50.682.416 29.054.898
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 511.218 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 511.218 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
599.570.227 945.751.820
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.516.593.497 1.673.781.419
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.080.960 10.900.691
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.330 -123.011
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.330 -123.011
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.330 -123.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-104.584.886 -130.852.975
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-104.584.886 -130.852.975
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-104.584.886 -130.852.975
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
165.126 165.126
Yasal Yedekler
165.126 165.126
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
131.711.551 122.051.645
Net Dönem Karı veya Zararı
31.809.499 9.659.906
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.080.960 10.900.691
TOPLAM KAYNAKLAR
1.585.674.457 1.684.682.110
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 962.490.294 966.900.815
Satışların Maliyeti
17 -630.965.928 -652.553.221
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
331.524.366 314.347.594
BRÜT KAR (ZARAR)
331.524.366 314.347.594
Genel Yönetim Giderleri
18 -36.990.168 -36.001.941
Pazarlama Giderleri
18 -680.186 -1.519.166
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 21.762.122 25.955.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -10.081.129 -13.078.984
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
305.535.005 289.702.828
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
305.535.005 289.702.828
Finansman Gelirleri
20 15.998.136 6.917.140
Finansman Giderleri
20 -275.352.884 -274.803.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.180.257 21.816.870
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.370.758 -12.156.964
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -298.803 -501.261
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -14.071.955 -11.655.703
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.809.499 9.659.906
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.809.499 9.659.906
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.809.499 9.659.906
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
102.681 17.548
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 128.351 22.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 -25.670 -4.949
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -25.670 -4.949
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
26.268.089 -30.365.893
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 33.797.982 -38.930.632
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
24 33.797.982 -38.930.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20,24 -7.529.893 8.564.739
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20,24 -7.529.893 8.564.739
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.370.770 -30.348.345
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.180.269 -20.688.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
58.180.269 -20.688.439
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815305
BIST