***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 10.000.000 -140.559 -100.487.082 165.126 93.238.401 28.813.244 31.589.130 31.589.130Transferler28.813.244 -28.813.244Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.548 -30.365.893 9.659.906 -20.688.439 -20.688.439Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -123.011 -130.852.975 165.126 122.051.645 9.659.906 10.900.691 10.900.691Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -123.011 -130.852.975 165.126 122.051.645 9.659.906 10.900.691 10.900.691Transferler9.659.906 -9.659.906Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)102.681 26.268.089 31.809.499 58.180.269 58.180.269Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -20.330 -104.584.886 165.126 131.711.551 31.809.499 69.080.960 69.080.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI340.403.373 158.614.662Dönem Karı (Zararı)31.809.499 9.659.906Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler214.862.573 238.910.355Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 124.848.646 139.570.881Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.296.955 2.361.731Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 6.296.955 2.361.731Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.568.355 4.024.771Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 3.568.355 4.024.771Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.114.243 13.173.554Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18.400.478 10.109.144Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri38.585 2.643.821Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-324.820 420.589Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmelerİhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.860.293 12.684.318Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-120.217.475 -10.430.689Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-120.217.475 -10.430.689Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler167.391.556 77.525.789İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler95.103.522 -85.833.455Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.516.813 -11.891.981İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-93.661 230.948İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.423.152 -12.122.929Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-129.242.874 99.635.079Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72.088.793 -143.518.321İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-237.714 -79.700.806İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)72.326.507 -63.817.515Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-5.180.981 7.120.543Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-5.180.981 7.120.543İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler162.955.397 -37.178.775Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)160.946.196 -38.109.457Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.009.201 930.682Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları341.775.594 162.736.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -882.686 -3.594.790Vergi İadeleri (Ödemeleri)-489.535 -527.354YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.076.133 -17.371.967Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.627.124 10.430.689Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.627.124 10.430.689Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -45.703.257 -27.802.656Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-45.703.257 -27.802.656FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-309.321.865 -137.491.179Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-309.321.865 -137.491.179Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -214.311.115 -119.624.274İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -95.010.750 -17.866.905YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.375 3.751.516Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-12.633 -54.480NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.258 3.697.036DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.883.990 2.186.954DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.876.732 5.883.990Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.879.990 5.894.977Ticari Alacaklar4 39.922.221 40.360.313İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-22 601.986 508.325İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 39.320.235 39.851.988Diğer Alacaklar5 51.631 68.861İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 51.631 68.861Türev Araçlar24 0 660Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar24 0 660Stoklar8 169.824.822 47.531.115Peşin Ödenmiş Giderler9 20.263.865 25.659.278İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 20.263.865 25.659.278Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 190.732 26.093Diğer Dönen Varlıklar15 57.572.167 104.170.609İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 57.572.167 104.170.609ARA TOPLAM293.705.428 223.711.906TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR293.705.428 223.711.906DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.260.560.563 1.386.870.607Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar10 1.226.961.064 1.364.873.855Diğer Maddi Duran Varlıklar11 33.599.499 21.996.752Kullanım Hakkı Varlıkları2.293.109 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9.665.114 6.893.875Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9.665.114 6.893.875Peşin Ödenmiş Giderler9 147.896 93.953İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 147.896 93.953Diğer Duran Varlıklar15 19.302.347 67.111.769İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 19.302.347 67.111.769TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.291.969.029 1.460.970.204TOPLAM VARLIKLAR1.585.674.457 1.684.682.110KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 66.105.911 303.758.726İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 89.947.153Banka Kredileri89.947.153İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar66.105.911 213.811.573Banka Kredileri66.105.911 213.811.573Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 707.577.197 343.010.168İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.103.545 0Banka Kredileri26.103.545 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları681.473.652 343.010.168Banka Kredileri681.473.652 251.849.723İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 0 91.160.445Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar4 114.738.522 43.014.644İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-22 641.331 879.045İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 114.097.191 42.135.599Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 826.186 2.355.891Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 20.158.356 25.339.337Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 20.158.356 25.339.337Türev Araçlar24 0 8.319.263Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar24 0 8.319.263Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.744.330 1.386.490Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.744.330 1.386.490Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 3.872.768 845.080İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 3.872.768 845.080ARA TOPLAM917.023.270 728.029.599TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER917.023.270 728.029.599UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 545.177.790 914.101.097İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar63.896.455 0Banka Kredileri63.896.455 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar481.281.335 914.101.097Banka Kredileri481.281.335 914.101.097Ticari BorçlarDiğer Borçlar5 1.975.000 1.571.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 1.975.000 1.571.500Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.223.803 1.024.325Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.223.803 1.024.325Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 50.682.416 29.054.898Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 511.218 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 511.218 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER599.570.227 945.751.820TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.516.593.497 1.673.781.419ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.080.960 10.900.691Ödenmiş Sermaye16 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.330 -123.011Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.330 -123.011Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.330 -123.011Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-104.584.886 -130.852.975Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-104.584.886 -130.852.975Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-104.584.886 -130.852.975Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler165.126 165.126Yasal Yedekler165.126 165.126Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları131.711.551 122.051.645Net Dönem Karı veya Zararı31.809.499 9.659.906TOPLAM ÖZKAYNAKLAR69.080.960 10.900.691TOPLAM KAYNAKLAR1.585.674.457 1.684.682.110Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 962.490.294 966.900.815Satışların Maliyeti17 -630.965.928 -652.553.221TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)331.524.366 314.347.594BRÜT KAR (ZARAR)331.524.366 314.347.594Genel Yönetim Giderleri18 -36.990.168 -36.001.941Pazarlama Giderleri18 -680.186 -1.519.166Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 21.762.122 25.955.325Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -10.081.129 -13.078.984ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)305.535.005 289.702.828FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)305.535.005 289.702.828Finansman Gelirleri20 15.998.136 6.917.140Finansman Giderleri20 -275.352.884 -274.803.098SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)46.180.257 21.816.870Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.370.758 -12.156.964Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -298.803 -501.261Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -14.071.955 -11.655.703SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31.809.499 9.659.906DÖNEM KARI (ZARARI)31.809.499 9.659.906Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları31.809.499 9.659.906Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar102.681 17.548Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 128.351 22.497Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 -25.670 -4.949Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -25.670 -4.949Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar26.268.089 -30.365.893Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24 33.797.982 -38.930.632Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)24 33.797.982 -38.930.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20,24 -7.529.893 8.564.739Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20,24 -7.529.893 8.564.739DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.370.770 -30.348.345TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)58.180.269 -20.688.439Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları58.180.269 -20.688.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815305BIST