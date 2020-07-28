***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -123.011 -130.852.975 165.126 122.051.645 9.659.906 10.900.691 10.900.691Transferler9.659.906 -9.659.906 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.333.230 11.851.278 11.851.278 11.851.278Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 10.000.000 -123.011 -133.186.205 165.126 131.711.551 11.851.278 20.418.739 20.418.739Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 10.000.000 -20.330 -104.584.886 165.126 131.711.551 31.809.499 69.080.960 69.080.960Transferler31.809.499 -31.809.499 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.723.106 138.958.351 138.958.351 138.958.351Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 10.000.000 -20.330 -112.307.992 165.126 163.521.050 138.958.351 200.316.205 200.316.205Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI224.728.965 234.009.910Dönem Karı (Zararı)138.958.351 11.851.278Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.994.737 125.510.479Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.18 52.587.501 66.069.530Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.165.237 2.104.771Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 4.165.237 2.104.771Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler151.000 1.856.440Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 151.000 1.856.440Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler51.774.559 64.269.784Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler51.397.448 64.935.204Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri449.886 -613.852Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-72.775 -51.568Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33.918.288 5.145.319Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-133.460.359 -21.041.783Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-133.460.359 -21.041.783Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.858.511 7.106.418İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler73.240.063 97.215.398Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.989.992 2.193.003İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-812.574 33.707İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.177.418 2.159.296Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler64.610.802 -36.163.788Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-66.025.961 48.161.179İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-641.331 -101.566İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-65.384.630 48.262.745Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler1.091.784 9.122.696Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)1.091.784 9.122.696İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler77.553.430 73.902.308Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)70.020.144 68.351.809Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.533.286 5.550.499Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları226.193.151 234.577.155Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -1.515.130 -419.712Vergi İadeleri (Ödemeleri)50.944 -147.533YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.153.721 38.196.660Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.216.069 49.784.361Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.216.069 49.784.361Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.062.348 -11.587.701Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -214.448 -7.790.322Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -3.847.900 -3.797.379FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-113.212.601 -114.660.086Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-113.212.601 -114.660.086Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -113.212.601 -19.649.336İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 0 -95.010.750YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)116.670.085 157.546.484Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi175.216 -35.769NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)116.845.301 157.510.715DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.876.732 5.894.977DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 122.722.033 163.405.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 122.747.084 5.879.990Ticari Alacaklar4 39.431.513 39.922.221İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.22 1.414.560 601.986İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 38.016.953 39.320.235Diğer Alacaklar5 439.869 51.631İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 439.869 51.631Türev Araçlar24 16.900 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar24 16.900 0Stoklar8 103.321.184 169.824.822Peşin Ödenmiş Giderler9 13.014.355 20.263.865İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 13.014.355 20.263.865Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 139.788 190.732Diğer Dönen Varlıklar15 42.991.862 57.572.167İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 42.991.862 57.572.167ARA TOPLAM322.102.555 293.705.428TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR322.102.555 293.705.428DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.288.475.927 1.260.560.563Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar10 1.256.335.611 1.226.961.064Diğer Maddi Duran Varlıklar11 32.140.316 33.599.499Kullanım Hakkı Varlıkları3.832.180 2.293.109Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 10.698.408 9.665.114Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 10.698.408 9.665.114Peşin Ödenmiş Giderler9 91.668 147.896İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 91.668 147.896Diğer Duran Varlıklar15 3.498.949 19.302.347İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 3.498.949 19.302.347TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.306.597.132 1.291.969.029TOPLAM VARLIKLAR1.628.699.687 1.585.674.457KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 85.364.328 66.105.911İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 85.364.328 66.105.911Banka Kredileri6 85.364.328 66.105.911Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 561.936.001 707.577.197İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22 161.944.611 26.103.545Banka Kredileri22 161.944.611 26.103.545İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları399.991.390 681.473.652Banka Kredileri399.991.390 681.473.652Ticari Borçlar4 49.117.748 114.738.522İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.22 0 641.331İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 49.117.748 114.097.191Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 578.959 826.186Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 21.250.140 20.158.356Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 21.250.140 20.158.356Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.187.875 3.744.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.187.875 3.744.330Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 9.124.190 3.872.768İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 9.124.190 3.872.768ARA TOPLAM729.559.241 917.023.270TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER729.559.241 917.023.270UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 609.745.416 545.177.790İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar22 224.850.302 63.896.455Banka Kredileri22 224.850.302 63.896.455İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar384.895.114 481.281.335Banka Kredileri384.895.114 481.281.335Diğer Borçlar5 2.019.700 1.975.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 2.019.700 1.975.000Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.416.128 1.223.803Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.416.128 1.223.803Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 82.602.693 50.682.416Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 3.040.304 511.218İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 3.040.304 511.218TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER698.824.241 599.570.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.428.383.482 1.516.593.497ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16 200.316.205 69.080.960Ödenmiş Sermaye16 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -20.330 -20.330Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -20.330 -20.330Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -20.330 -20.330Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -112.307.992 -104.584.886Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)16 -112.307.992 -104.584.886Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)16 -112.307.992 -104.584.886Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 165.126 165.126Yasal Yedekler16 165.126 165.126Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 163.521.050 131.711.551Net Dönem Karı veya Zararı16 138.958.351 31.809.499TOPLAM ÖZKAYNAKLAR200.316.205 69.080.960TOPLAM KAYNAKLAR1.628.699.687 1.585.674.457Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 580.364.370 483.292.159 253.763.138 242.573.862Satışların Maliyeti17 -281.456.606 -338.436.884 -118.755.970 -164.541.318TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)298.907.764 144.855.275 135.007.168 78.032.544BRÜT KAR (ZARAR)298.907.764 144.855.275 135.007.168 78.032.544Genel Yönetim Giderleri18 -17.837.500 -17.034.387 -9.117.127 -8.047.126Pazarlama Giderleri18 -150.040 -113.345 -57.721 -74.982Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 8.914.281 11.055.787 2.834.079 2.980.349Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -5.986.102 -4.629.486 -636.115 -1.374.691ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)283.848.403 134.133.844 128.030.284 71.516.094FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)283.848.403 134.133.844 128.030.284 71.516.094Finansman Gelirleri19 2.546.812 12.121.408 1.872.467 10.901.462Finansman Giderleri19 -113.518.576 -129.258.655 -59.351.960 -75.753.091SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)172.876.639 16.996.597 70.550.791 6.664.465Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-33.918.288 -5.145.319 -14.440.565 -3.288.480Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -33.918.288 -5.145.319 -14.440.565 -3.288.480SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)138.958.351 11.851.278 56.110.226 3.375.985DÖNEM KARI (ZARARI)138.958.351 11.851.278 56.110.226 3.375.985Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları138.958.351 11.851.278 56.110.226 3.375.985Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-7.723.106 -2.333.230 -1.305.561 2.926.694Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24 -9.721.117 -2.991.320 -1.925.401 3.752.172Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)24 -9.721.117 -2.991.320 -1.925.401 3.752.172Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.998.011 658.090 619.840 -825.478Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 1.998.011 658.090 619.840 -825.478DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.723.106 -2.333.230 -1.305.561 2.926.694TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)131.235.245 9.518.048 54.804.665 6.302.679Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları131.235.245 9.518.048 54.804.665 6.302.679http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862231BIST