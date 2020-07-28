***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2020 01:54
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -123.011 -130.852.975 165.126 122.051.645 9.659.906 10.900.691 10.900.691
Transferler
9.659.906 -9.659.906 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.333.230 11.851.278 11.851.278 11.851.278
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 -123.011 -133.186.205 165.126 131.711.551 11.851.278 20.418.739 20.418.739
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 -20.330 -104.584.886 165.126 131.711.551 31.809.499 69.080.960 69.080.960
Transferler
31.809.499 -31.809.499 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.723.106 138.958.351 138.958.351 138.958.351
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 -20.330 -112.307.992 165.126 163.521.050 138.958.351 200.316.205 200.316.205
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
224.728.965 234.009.910
Dönem Karı (Zararı)
138.958.351 11.851.278
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.994.737 125.510.479
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.18 52.587.501 66.069.530
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.165.237 2.104.771
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 4.165.237 2.104.771
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
151.000 1.856.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 151.000 1.856.440
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51.774.559 64.269.784
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
51.397.448 64.935.204
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
449.886 -613.852
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-72.775 -51.568
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.918.288 5.145.319
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-133.460.359 -21.041.783
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-133.460.359 -21.041.783
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.858.511 7.106.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
73.240.063 97.215.398
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.989.992 2.193.003
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-812.574 33.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.177.418 2.159.296
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
64.610.802 -36.163.788
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.025.961 48.161.179
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-641.331 -101.566
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-65.384.630 48.262.745
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.091.784 9.122.696
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
1.091.784 9.122.696
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.553.430 73.902.308
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
70.020.144 68.351.809
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.533.286 5.550.499
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
226.193.151 234.577.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.515.130 -419.712
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
50.944 -147.533
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.153.721 38.196.660
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.216.069 49.784.361
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.216.069 49.784.361
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.062.348 -11.587.701
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -214.448 -7.790.322
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.847.900 -3.797.379
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-113.212.601 -114.660.086
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.212.601 -114.660.086
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -113.212.601 -19.649.336
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 0 -95.010.750
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
116.670.085 157.546.484
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
175.216 -35.769
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
116.845.301 157.510.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.876.732 5.894.977
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 122.722.033 163.405.692
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 122.747.084 5.879.990
Ticari Alacaklar
4 39.431.513 39.922.221
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.22 1.414.560 601.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 38.016.953 39.320.235
Diğer Alacaklar
5 439.869 51.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 439.869 51.631
Türev Araçlar
24 16.900 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
24 16.900 0
Stoklar
8 103.321.184 169.824.822
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.014.355 20.263.865
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.014.355 20.263.865
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 139.788 190.732
Diğer Dönen Varlıklar
15 42.991.862 57.572.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 42.991.862 57.572.167
ARA TOPLAM
322.102.555 293.705.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
322.102.555 293.705.428
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
1.288.475.927 1.260.560.563
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 1.256.335.611 1.226.961.064
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 32.140.316 33.599.499
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.832.180 2.293.109
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 10.698.408 9.665.114
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 10.698.408 9.665.114
Peşin Ödenmiş Giderler
9 91.668 147.896
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 91.668 147.896
Diğer Duran Varlıklar
15 3.498.949 19.302.347
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 3.498.949 19.302.347
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.306.597.132 1.291.969.029
TOPLAM VARLIKLAR
1.628.699.687 1.585.674.457
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 85.364.328 66.105.911
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 85.364.328 66.105.911
Banka Kredileri
6 85.364.328 66.105.911
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 561.936.001 707.577.197
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 161.944.611 26.103.545
Banka Kredileri
22 161.944.611 26.103.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
399.991.390 681.473.652
Banka Kredileri
399.991.390 681.473.652
Ticari Borçlar
4 49.117.748 114.738.522
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.22 0 641.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 49.117.748 114.097.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 578.959 826.186
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 21.250.140 20.158.356
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 21.250.140 20.158.356
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.187.875 3.744.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.187.875 3.744.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 9.124.190 3.872.768
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 9.124.190 3.872.768
ARA TOPLAM
729.559.241 917.023.270
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
729.559.241 917.023.270
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 609.745.416 545.177.790
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 224.850.302 63.896.455
Banka Kredileri
22 224.850.302 63.896.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
384.895.114 481.281.335
Banka Kredileri
384.895.114 481.281.335
Diğer Borçlar
5 2.019.700 1.975.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 2.019.700 1.975.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.416.128 1.223.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.416.128 1.223.803
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 82.602.693 50.682.416
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 3.040.304 511.218
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 3.040.304 511.218
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
698.824.241 599.570.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.428.383.482 1.516.593.497
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 200.316.205 69.080.960
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -20.330 -20.330
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -20.330 -20.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -20.330 -20.330
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -112.307.992 -104.584.886
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -112.307.992 -104.584.886
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -112.307.992 -104.584.886
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 165.126 165.126
Yasal Yedekler
16 165.126 165.126
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 163.521.050 131.711.551
Net Dönem Karı veya Zararı
16 138.958.351 31.809.499
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
200.316.205 69.080.960
TOPLAM KAYNAKLAR
1.628.699.687 1.585.674.457
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 580.364.370 483.292.159 253.763.138 242.573.862
Satışların Maliyeti
17 -281.456.606 -338.436.884 -118.755.970 -164.541.318
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
298.907.764 144.855.275 135.007.168 78.032.544
BRÜT KAR (ZARAR)
298.907.764 144.855.275 135.007.168 78.032.544
Genel Yönetim Giderleri
18 -17.837.500 -17.034.387 -9.117.127 -8.047.126
Pazarlama Giderleri
18 -150.040 -113.345 -57.721 -74.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 8.914.281 11.055.787 2.834.079 2.980.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -5.986.102 -4.629.486 -636.115 -1.374.691
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
283.848.403 134.133.844 128.030.284 71.516.094
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
283.848.403 134.133.844 128.030.284 71.516.094
Finansman Gelirleri
19 2.546.812 12.121.408 1.872.467 10.901.462
Finansman Giderleri
19 -113.518.576 -129.258.655 -59.351.960 -75.753.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
172.876.639 16.996.597 70.550.791 6.664.465
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.918.288 -5.145.319 -14.440.565 -3.288.480
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -33.918.288 -5.145.319 -14.440.565 -3.288.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
138.958.351 11.851.278 56.110.226 3.375.985
DÖNEM KARI (ZARARI)
138.958.351 11.851.278 56.110.226 3.375.985
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
138.958.351 11.851.278 56.110.226 3.375.985
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.723.106 -2.333.230 -1.305.561 2.926.694
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -9.721.117 -2.991.320 -1.925.401 3.752.172
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
24 -9.721.117 -2.991.320 -1.925.401 3.752.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.998.011 658.090 619.840 -825.478
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.998.011 658.090 619.840 -825.478
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.723.106 -2.333.230 -1.305.561 2.926.694
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.235.245 9.518.048 54.804.665 6.302.679
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
131.235.245 9.518.048 54.804.665 6.302.679
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862231
BIST