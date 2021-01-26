***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -123.011 -130.852.975 165.126 122.051.645 9.659.906 10.900.691 0 10.900.691Transferler9.659.906 -9.659.906 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)102.681 26.268.089 31.809.499 58.180.269 0 58.180.269Dönem Sonu Bakiyeler16 10.000.000 -20.330 -104.584.886 165.126 131.711.551 31.809.499 69.080.960 0 69.080.960Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -20.330 -104.584.886 165.126 131.711.551 31.809.499 69.080.960 0 69.080.960Transferler31.809.499 -31.809.499 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-201.466 3.346.558 313.628.145 316.773.237 0 316.773.237Dönem Sonu Bakiyeler16 10.000.000 -221.796 -101.238.328 165.126 163.521.050 313.628.145 385.854.197 0 385.854.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-192.240.638 340.403.373Dönem Karı (Zararı)313.628.145 31.809.499Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.896.243 214.862.573Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 77.259.641 124.848.646Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.224.859 6.296.955Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.224.859 6.296.955Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.774.739 3.568.355Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.774.739 3.568.355Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler38.071.812 18.114.243Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler43.163.994 18.400.478Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 -5.335.668 38.585Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 243.486 -324.820Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler79.339.980 14.860.293Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-280.048.157 -120.217.475Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-280.048.157 -120.217.475Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler75.480.883 167.391.556İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-495.826.514 95.103.522Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.375.998 -5.516.813İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.565.502 -93.661İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-810.496 -5.423.152Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-367.357.708 -129.242.874Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler377.542.144 72.088.793İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-507.383 -237.714İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)378.049.527 72.326.507Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler1.401.864 -5.180.981Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)1.401.864 -5.180.981İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-505.036.816 162.955.397Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-507.617.664 160.946.196Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.580.848 2.009.201Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-189.094.612 341.775.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -1.534.027 -882.686Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -1.611.999 -489.535YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.375.298 -31.076.133Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.135.595 14.627.124Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.135.595 14.627.124Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.760.297 -45.703.257Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.157.339 -38.196.319Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -7.602.958 -7.506.938FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI376.505.278 -309.321.865Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.314.458.990 4.233.885.692Kredilerden Nakit Girişleri2.314.458.990 4.233.885.692Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.937.953.712 -4.543.207.557Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.937.953.712 -4.448.196.807İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -95.010.750YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)191.639.938 5.375Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi190.415 -12.633NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)191.830.353 -7.258DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.876.732 5.883.990DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 197.707.085 5.876.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 197.798.652 5.879.990Ticari Alacaklar4 40.709.600 39.922.221İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-23 2.167.488 601.986İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 38.542.112 39.320.235Diğer Alacaklar5 171.906 51.631İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 171.906 51.631Türev Araçlar25 896.509 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar25 896.509 0Stoklar8 532.975.775 169.824.822Peşin Ödenmiş Giderler9 32.180.996 20.263.865İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 32.180.996 20.263.865Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 1.336.378 190.732Diğer Dönen Varlıklar15 16.435.747 57.572.167İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 16.435.747 57.572.167ARA TOPLAM822.505.563 293.705.428TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR822.505.563 293.705.428DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.824.674.747 1.260.560.563Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar10 1.811.263.653 1.226.961.064Diğer Maddi Duran Varlıklar11 13.411.094 33.599.499Kullanım Hakkı Varlıkları2.781.067 2.293.109Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 11.314.531 9.665.114Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 11.314.531 9.665.114Peşin Ödenmiş Giderler9 4.376 147.896İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 4.376 147.896Diğer Duran Varlıklar15 116.448.211 19.302.347İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 116.448.211 19.302.347TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.955.222.932 1.291.969.029TOPLAM VARLIKLAR2.777.728.495 1.585.674.457KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 81.647.087 66.105.911İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar81.647.087 66.105.911Banka Kredileri6 81.647.087 66.105.911Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları723.397.546 707.577.197İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları250.395.210 26.103.545Banka Kredileri23 250.395.210 26.103.545İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları473.002.336 681.473.652Banka Kredileri473.002.336 681.473.652Ticari Borçlar4 486.940.001 114.738.522İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-23 133.948 641.331İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 486.806.053 114.097.191Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 666.306 826.186Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 21.560.220 20.158.356Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 21.560.220 20.158.356Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.669.066 3.744.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.669.066 3.744.330Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 4.800.093 3.872.768İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 4.800.093 3.872.768ARA TOPLAM1.322.680.319 917.023.270TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.322.680.319 917.023.270UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 933.482.282 545.177.790İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar445.711.665 63.896.455Banka Kredileri23 445.711.665 63.896.455İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar487.770.617 481.281.335Banka Kredileri487.770.617 481.281.335Diğer Borçlar5 1.980.000 1.975.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 1.980.000 1.975.000Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.791.612 1.223.803Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.791.612 1.223.803Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 129.615.467 50.682.416Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 2.324.618 511.218İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 2.324.618 511.218TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.069.193.979 599.570.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.391.874.298 1.516.593.497ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar385.854.197 69.080.960Ödenmiş Sermaye10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-221.796 -20.330Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-221.796 -20.330Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-221.796 -20.330Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-101.238.328 -104.584.886Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-101.238.328 -104.584.886Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-101.238.328 -104.584.886Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler165.126 165.126Yasal Yedekler165.126 165.126Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları163.521.050 131.711.551Net Dönem Karı veya Zararı313.628.145 31.809.499TOPLAM ÖZKAYNAKLAR16 385.854.197 69.080.960TOPLAM KAYNAKLAR2.777.728.495 1.585.674.457Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.113.385.573 962.490.294Satışların Maliyeti17 -487.035.339 -630.965.928TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)626.350.234 331.524.366Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)626.350.234 331.524.366Genel Yönetim Giderleri18 -36.074.238 -36.990.168Pazarlama Giderleri18 -581.262 -680.186Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 28.938.957 21.762.122Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -5.525.144 -10.081.129ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)613.108.547 305.535.005FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)613.108.547 305.535.005Finansman Gelirleri20 19.303.734 15.998.136Finansman Giderleri20 -239.444.156 -275.352.884SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)392.968.125 46.180.257Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-79.339.980 -14.370.758Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -466.353 -298.803Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -78.873.627 -14.071.955SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)313.628.145 31.809.499DÖNEM KARI (ZARARI)313.628.145 31.809.499Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları313.628.145 31.809.499Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-201.466 102.681Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -251.833 128.351Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 50.367 -25.670Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 50.367 -25.670Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.346.558 26.268.089Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25 3.456.349 33.797.982Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)25 3.456.349 33.797.982Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21,25 -109.791 -7.529.893Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21,25 -109.791 -7.529.893DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.145.092 26.370.770TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)316.773.237 58.180.269Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları316.773.237 58.180.269http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904496BIST