***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler31.809.499 -31.809.499 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.723.106 138.958.351 138.958.351 138.958.351Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 10.000.000 -20.330 -112.307.992 165.126 163.521.050 138.958.351 200.316.205 200.316.205Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -20.330 -112.307.992 165.126 163.521.050 138.958.351 200.316.205 200.316.205Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler313.628.145 -313.628.145 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)99.953.075 284.298.136 284.298.136 284.298.136Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 10.000.000 -221.796 -1.285.253 165.126 477.149.195 284.298.136 770.105.408 770.105.408Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.043.201 224.728.965Dönem Karı (Zararı)284.298.136 138.958.351Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-95.719.817 13.994.737Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 27.372.825 52.587.501Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-554.334 4.165.237Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -554.334 4.165.237Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.392.355 151.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.392.355 151.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler42.447.056 51.774.559Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37.930.692 51.397.448Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 4.664.020 449.886Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 -147.656 -72.775Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler127.340.240 33.918.288Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-428.053.879 -133.460.359Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-428.053.879 -133.460.359Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler134.335.920 4.858.511İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-119.875.611 73.240.063Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.910.206 -3.989.992İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)321.641 -812.574İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.231.847 -3.177.418Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler357.562.282 64.610.802Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-336.938.895 -66.025.961İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)741.859 -641.331İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-337.680.754 -65.384.630Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler10.440.954 1.091.784Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10.440.954 1.091.784İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-149.029.746 77.553.430Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-149.456.937 70.020.144Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)427.191 7.533.286Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları68.702.708 226.193.151Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -1.948.117 -1.515.130Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -37.711.390 50.944YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-274.637 5.153.721Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.291.603 9.216.069Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.291.603 9.216.069Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.566.240 -4.062.348Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.765.683 -214.448Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -2.800.557 -3.847.900FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-79.695.432 -113.212.601Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 2.753.117.019 1.512.021.947Kredilerden Nakit Girişleri6 2.753.117.019 1.512.021.947Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.832.812.451 -1.625.234.548Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.832.812.451 -1.625.234.548YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.926.868 116.670.085Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi190.416 175.216NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.736.452 116.845.301DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 197.707.085 5.876.732DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 146.970.633 122.722.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 147.044.718 197.798.652Ticari Alacaklar4 43.023.129 40.709.600İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-23 1.845.847 2.167.488İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 41.177.282 38.542.112Diğer Alacaklar5 470.573 171.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 470.573 171.906Türev Araçlar25 55.866 896.509Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar25 55.866 896.509Stoklar8 173.303.777 532.975.775Peşin Ödenmiş Giderler9 19.810.837 32.180.996İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 19.810.837 32.180.996Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 0 1.336.378Diğer Dönen Varlıklar15 27.558 16.435.747İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 27.558 16.435.747ARA TOPLAM383.736.458 822.505.563TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR383.736.458 822.505.563DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar2.479.407.724 1.824.674.747Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar10 2.462.880.687 1.811.263.653Diğer Maddi Duran Varlıklar11 16.527.037 13.411.094Kullanım Hakkı Varlıkları3.102.620 2.781.067Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.537.160 11.314.531Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 10.537.160 11.314.531Peşin Ödenmiş Giderler9 0 4.376İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 0 4.376Diğer Duran Varlıklar15 37.513.512 116.448.211İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 37.513.512 116.448.211TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.530.561.016 1.955.222.932TOPLAM VARLIKLAR2.914.297.474 2.777.728.495KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 113.990.498 81.647.087İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 113.990.498 81.647.087Banka Kredileri6 113.990.498 81.647.087Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 840.331.185 723.397.546İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 285.389.484 250.395.210Banka Kredileri23 285.389.484 250.395.210İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları554.941.701 473.002.336Banka Kredileri554.941.701 473.002.336Ticari Borçlar4 154.665.126 486.940.001İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-23 875.807 133.948İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 153.789.319 486.806.053Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 759.049 666.306Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 32.001.174 21.560.220Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 32.001.174 21.560.220Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 90.603.312 0Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.837.304 3.669.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.837.304 3.669.066Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 4.774.492 4.800.093İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 4.774.492 4.800.093ARA TOPLAM1.239.962.140 1.322.680.319TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.239.962.140 1.322.680.319UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 742.348.925 933.482.282İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23 351.803.668 445.711.665Banka Kredileri23 351.803.668 445.711.665İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 390.545.257 487.770.617Banka Kredileri6 390.545.257 487.770.617Diğer Borçlar5 2.200.000 1.980.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 2.200.000 1.980.000Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.067.612 1.791.612Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.067.612 1.791.612Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 155.148.722 129.615.467Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 2.464.667 2.324.618İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 2.464.667 2.324.618TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER904.229.926 1.069.193.979TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.144.192.066 2.391.874.298ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar770.105.408 385.854.197Ödenmiş Sermaye16 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -221.796 -221.796Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -221.796 -221.796Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -221.796 -221.796Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -1.285.253 -101.238.328Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)16 -1.285.253 -101.238.328Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)16 -1.285.253 -101.238.328Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 165.126 165.126Yasal Yedekler16 165.126 165.126Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 477.149.195 163.521.050Net Dönem Karı veya Zararı16 284.298.136 313.628.145TOPLAM ÖZKAYNAKLAR770.105.408 385.854.197TOPLAM KAYNAKLAR2.914.297.474 2.777.728.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.101.084.597 580.364.370 641.351.635 253.763.138Satışların Maliyeti17 -413.446.026 -281.456.606 -254.106.676 -118.755.970TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17 687.638.571 298.907.764 387.244.959 135.007.168BRÜT KAR (ZARAR)687.638.571 298.907.764 387.244.959 135.007.168Genel Yönetim Giderleri18 -20.522.446 -17.837.500 -10.234.480 -9.117.127Pazarlama Giderleri18 -252.137 -150.040 -122.718 -57.721Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 12.496.969 8.914.281 8.589.746 2.834.079Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -5.522.647 -5.986.102 -729.488 -636.115ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)673.838.310 283.848.403 384.748.019 128.030.284FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20 673.838.310 283.848.403 384.748.019 128.030.284Finansman Gelirleri20 3.212.844 2.546.812 1.664.157 1.872.467Finansman Giderleri20 -264.076.400 -113.518.576 -155.220.979 -59.351.960SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)412.974.754 172.876.639 231.191.197 70.550.791Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 -128.676.618 -33.918.288 -89.946.200 -14.440.565Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -129.651.080 0 -95.659.891 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 974.462 -33.918.288 5.713.691 -14.440.565SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)284.298.136 138.958.351 141.244.997 56.110.226DÖNEM KARI (ZARARI)284.298.136 138.958.351 141.244.997 56.110.226Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları284.298.136 138.958.351 141.244.997 56.110.226Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar99.953.075 -7.723.106 106.370.620 -1.305.561Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)126.460.792 -9.721.117 134.256.508 -1.925.401Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)25 126.460.792 -9.721.117 134.256.508 -1.925.401Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-26.507.717 1.998.011 -27.885.888 619.840Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21.25 -26.507.717 1.998.011 -27.885.888 619.840DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)99.953.075 -7.723.106 106.370.620 -1.305.561TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)384.251.211 131.235.245 247.615.617 54.804.665Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları384.251.211 131.235.245 247.615.617 54.804.665http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952068BIST