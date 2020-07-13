***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi25/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih25/03/2020Saati14.00AdresiÇamçeşme Mah. Tersane Cad. N15 Pendik 34899 İstanbulGündemGARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın imzalanması için yetki verilmesi, 2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi 3. 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması, 4. 2019 yılına ilişkin bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası, 6. Kar kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları ile ödeme usul ve zamanının tespiti, 8. Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmesi için izin verilmesi, 10. Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil Tarihi22/06/2020Açıklamalar25 Mart 2020 tarihinde açıklanan Alınan Kararlar/ Görüşülen Konular 22 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiş olup belgeler ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859427BIST