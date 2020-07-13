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***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

13.07.2020 15:30
GÜNCEL HABERLER



***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
25/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
25/03/2020
Saati
14.00
Adresi
Çamçeşme Mah. Tersane Cad. N15 Pendik 34899 İstanbul
Gündem
GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın imzalanması için yetki verilmesi, 2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi 3. 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması, 4. 2019 yılına ilişkin bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası, 6. Kar kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları ile ödeme usul ve zamanının tespiti, 8. Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmesi için izin verilmesi, 10. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
22/06/2020
Açıklamalar

25 Mart 2020 tarihinde açıklanan Alınan Kararlar/ Görüşülen Konular 22 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiş olup belgeler ekte sunulmuştur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859427


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 539,00 39.521.509 % 10,00  
KENT 1.031,80 16.647.998 % 10,00  
ULAS 5,17 11.356.311 % 10,00  
BUCIM 4,85 16.502.781 % 9,98  
KONYA 322,90 83.861.658 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6303 8,6736 % -0,05  
Frank 7,2669 7,3107 % 0,09  
Riyal 1,8236 1,8327 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 11,15  
Altın Gr. 399 399 1,92  
Cumhuriyet 2.592 2.613 8,30  
Tam 2.670 2.681 8,60  
Yarım 1.296 1.312 4,20  
Çeyrek 648 657 2,10  
Gümüş.Ons 19,29 19,31 0,59  
Gümüş Gr. 4,25 4,26 0,12  
B. Petrol 43,26 43,26 0,02  
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