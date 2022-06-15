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***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

15.06.2022 15:15
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
28/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
28/03/2022
Saati
14:00
Adresi
Çamçeşme Mah. Tersane Cad. N15 Pendik 34899 İstanbul
Gündem
GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, 2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi 3. 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması, 4.2021 yılına ilişkin bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6.Kar kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 7.Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, 8.01.01.2022- 31.12.2022 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi, 9.2021 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması, 10.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmesi için izin verilmesi
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
09/06/2022
Açıklamalar

28 Mart 2022 tarihinde açıklanan Alınan Kararlar/ Görüşülen Konular 9 Haziran 2022 tarihinde tescil edilmiş olup belgeler ekte sunulmuştur. 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037432


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Yarım 3.315 3.355 -6,00  
Çeyrek 1.661 1.677 -3,00  
Gümüş.Ons 21,53 21,56 -0,12  
Gümüş Gr. 11,99 12,00 -0,02  
B. Petrol 116 116 -2,48  
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