***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi28/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih28/03/2022Saati14:00AdresiÇamçeşme Mah. Tersane Cad. N15 Pendik 34899 İstanbulGündemGARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, 2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi 3. 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması, 4.2021 yılına ilişkin bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6.Kar kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 7.Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, 8.01.01.2022- 31.12.2022 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi, 9.2021 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması, 10.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmesi için izin verilmesiAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil Tarihi09/06/2022Açıklamalar28 Mart 2022 tarihinde açıklanan Alınan Kararlar/ Görüşülen Konular 9 Haziran 2022 tarihinde tescil edilmiş olup belgeler ekte sunulmuştur.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037432BIST