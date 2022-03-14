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***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi

14.03.2022 18:23
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

   Bir yıllık dönem içerisinde 2.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 10.03.2022 tarih ve 12/349 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
31.12.2021 tarihli finansal tablolar ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu 01.02.2022 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010405


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MERIT 31,72 9.358.250 % 9,99  
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Tam 6.114 6.268 -61,47  
Yarım 2.955 3.032 -29,74  
Çeyrek 1.482 1.516 -14,87  
Gümüş.Ons 25,11 25,14 -0,70  
Gümüş Gr. 11,97 11,98 -0,29  
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