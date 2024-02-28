***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarBir yıllık dönem içerisinde 6.900.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 22.02.2024 tarih ve 12/270 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 30.06.2023 tarihli finansal tablolar ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu 25.07.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252567BIST