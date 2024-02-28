***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
28.02.2024 10:37
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bir yıllık dönem içerisinde 6.900.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 22.02.2024 tarih ve 12/270 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 30.06.2023 tarihli finansal tablolar ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu 25.07.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252567
BIST
'
10:399.162
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -17,00
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.185
10:3931,1831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0394
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3872
En Düşük
31,0687
10:3933,7799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0286
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0887
En Düşük
33,7251
10:392.033,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,92
|Açılış
|: 2.033,97
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.029,22
BIST En Aktif Hisseler10:36
|YAYLA
|17,27
|35.302.392
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|75.488.254
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|22.105.110
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.190.526.408
|% 9,99
|
|LMKDC
|26,06
|30.246.643
|% 9,96
|
|SELEC
|56,75
|61.247.069
|% -6,97
|
|FMIZP
|331,00
|35.173.701
|% -6,56
|
|KBORU
|174,10
|96.182.991
|% -5,69
|
|YONGA
|88,00
|769.120
|% -5,38
|
|ARDYZ
|56,40
|112.137.477
|% -5,21
|
|EREGL
|46,64
|2.561.400.844
|% -0,68
|
|THYAO
|279,25
|1.383.129.547
|% -0,36
|
|PATEK
|109,50
|1.190.526.408
|% 9,99
|
|REEDR
|67,25
|932.343.628
|% -3,79
|
|KCAER
|61,85
|843.238.791
|% -4,92
|
|ZOREN
|5,49
|352.440.894
|% 2,04
|
|EKGYO
|11,16
|468.950.197
|% -1,24
|
|HALKB
|15,48
|491.128.717
|% 0,78
|
|YKBNK
|23,02
|562.841.300
|% -0,95
|
|PETKM
|24,20
|456.887.103
|% 0,92
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1812
|31,1833
|% 0,13
|
|Euro
|33,7744
|33,7793
|% -0,09
|
|Sterlin
|39,3167
|39,5138
|% -0,15
|
|Frank
|35,2481
|35,4604
|% -0,06
|
|Riyal
|8,2886
|8,3302
|% 0,12
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,33
|22,35
|% 0,66
|
|Platin
|884,27
|885,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|925,98
|928,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,23
|82,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,37
|2.028,77
|% 0,66
|