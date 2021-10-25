***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Tavanına İlişkin Başvurumuzun SPK tarafından onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.12.2020İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.03.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.03.2022Ek AçıklamalarBir yıllık dönem içerisinde 600.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 18.03.2021 tarih ve 14/459 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bilgilerinize. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972163BIST