***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.10.2021 15:01
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Tavanına İlişkin Başvurumuzun SPK tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.03.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.03.2022
Ek Açıklamalar
Bir yıllık dönem içerisinde 600.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 18.03.2021 tarih ve 14/459 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bilgilerinize. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972163
BIST
16:281.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,49
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.493
En Düşük
1.471
16:289,6175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0149
|Açılış
|: 9,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5918
16:2811,1797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0127
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1484
16:28557,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 4,30
|Açılış
|: 557,86
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler16:28
|MERIT
|26,18
|24.258.778
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|4.063.805
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|652.522.009
|% 9,95
|
|TSPOR
|4,43
|66.236.779
|% 9,93
|
|HLGYO
|2,53
|313.024.583
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,07
|41.617.779
|% -9,59
|
|AGESA
|19,79
|7.396.802
|% -7,70
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|ANGEN
|22,98
|289.918.497
|% -4,81
|
|GARAN
|9,09
|3.093.881.693
|% -0,33
|
|YKBNK
|2,60
|931.607.062
|% 0,78
|
|SASA
|29,42
|815.387.020
|% 4,10
|
|AKBNK
|5,54
|708.953.496
|% 1,65
|
|SISE
|8,61
|677.752.575
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,60
|931.607.062
|% 0,78
|
|GARAN
|9,09
|3.093.881.693
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,98
|365.967.385
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,54
|708.953.496
|% 1,65
|
|HLGYO
|2,53
|313.024.583
|% -9,96
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6144
|9,6175
|% 0,16
|
|Euro
|11,1624
|11,1797
|% -0,11
|
|Sterlin
|13,1995
|13,2657
|% 0,24
|
|Frank
|10,4303
|10,4932
|% -0,12
|
|Riyal
|2,5564
|2,5693
|% 0,15
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|10,43
|
|Altın Gr.
|560
|560
|6,68
|
|Cumhuriyet
|3.694
|3.750
|63,00
|
|Tam
|3.678
|3.770
|66,26
|
|Yarım
|1.778
|1.824
|32,05
|
|Çeyrek
|892
|912
|16,03
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,47
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,09
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,94
|
Seans Raporu
16:28
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16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 64 artarak (% 0.66 ) 1, 312
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSPOR, HEDEF, GUBRF, MERIT, KSTUR, ZOREN, DOBUR
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16:38
TSPOR, FRIGO, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:38
FENER, OLMK, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:38
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 115 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 126 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem