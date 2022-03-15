***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.03.2022 18:21
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.03.2023
Ek Açıklamalar
Bir yıllık dönem içerisinde 2.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 10.03.2022 tarih ve 12/349 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 31.12.2021 tarihli finansal tablolar ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu 01.02.2022 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Garanti Filo Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu-04.03.2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010704
BIST
17:592.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -9,10
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:5914,7216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0583
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:5916,1668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0215
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:59910,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -17,24
|Açılış
|: 910,27
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OZRDN
|7,04
|6.998.933
|% 10,00
|
|PKENT
|397,20
|32.770.431
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,29
|805.040
|% 10,00
|
|POLTK
|599,80
|9.180.617
|% 9,99
|
|PENTA
|334,80
|49.270.964
|% 9,99
|
|EDATA
|18,90
|11.077.735
|% -10,00
|
|ORCAY
|25,66
|100.458.021
|% -9,96
|
|GRSEL
|8,89
|411.693.976
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|12.155.266
|% -9,85
|
|KAPLM
|55,00
|1.299.441
|% -9,09
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 3,91
|
|KRDMD
|14,43
|2.432.760.108
|% -2,37
|
|FROTO
|273,20
|2.245.840.382
|% 1,86
|
|GARAN
|11,87
|1.875.474.593
|% 0,08
|
|EREGL
|34,22
|1.667.729.847
|% -0,52
|
|YKBNK
|3,82
|1.011.492.069
|% 1,87
|
|KARSN
|4,12
|933.041.818
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,29
|721.656.965
|% -1,20
|
|ODAS
|1,56
|302.323.911
|% 1,30
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 3,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7240
|14,7255
|% -0,37
|
|Euro
|16,1035
|16,1705
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,0881
|19,1839
|% -0,45
|
|Frank
|15,5333
|15,6269
|% -1,01
|
|Riyal
|3,9047
|3,9243
|% -0,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-29,68
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-17,60
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,10
|
|B. Petrol
|98,74
|98,74
|-8,16
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866