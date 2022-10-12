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***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.10.2022 20:20
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 12.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin fon kullanıcısı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin münhasıran yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, Emlak Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından (Emlak VKŞ) 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına 12.10.2022 tarih ve 13 nolu Yönetim Kurulu kararımız ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071375


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