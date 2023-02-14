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***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.02.2023 17:41
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 4.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurtiçinde 4,200,000,000.- TL (DörtMilyarİkiYüzMilyonTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Bono ve/veya Tahvil ihraç etmesi, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu, sabit ve/veya değişken kuponlu ihraçlarda anaparanın vade sonu ve/veya vade boyunca eşit/değişken tutarlarda kupon dönemlerinde ödenecek şekilde ihraç edilmesi, ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve/veya ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun TLREF ve/veya piyasada geçerli kabul edilen farklı gösterge faizlerin ve/veya endekslerin referans olarak alınması ile ihraç edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer ilgili resmi ve özel merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi ve düzenlenecek izah name, sirküler, sözleşme ile her tür mektup, talep, rapor ve sair evrakı Şirketimizin adına tanzim ve imza etmek üzere Genel Müdür Sn. Ayşegül GÜLGÖR, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Gözde MİDİLLİOĞLU, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Koray PİŞİRİCİ, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Yaman DOĞANSOY'un herhangi ikisinin müşterek imzaları ile sadece işbu kararda yazılı hususlarda şirketi temsil ve ilzam etmesine 24.01.2023 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113155


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Yarım 3.712 3.763 5,00  
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