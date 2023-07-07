***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.01.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.07.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.07.2024Ek AçıklamalarBir yıllık dönem içerisinde 1.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 05.07.2023 tarih ve 36/769 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 31.12.2022 tarihli finansal tablolar ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu 30.01.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 GARANTİ FİLO İHRAÇ BELGESİ.pdfEK: 2 Başvuru Formu-01.02.2023-GFilo.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167310BIST