Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

27.02.2024 13:28
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 6.900.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.02.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.02.2025

Ek Açıklamalar
Bir yıllık dönem içerisinde 6.900.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 23.02.2024 tarih ve 12/270 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 30.06.2023 tarihli finansal tablolar ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu 25.07.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 BAŞVURU FORMU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252255


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:089.248
Değişim :  -0,92% |  -86,28
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.334  
En Düşük
9.186 En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
PATEK 99,55 26.482.191 % 10,00  
FONET 30,14 246.697.590 % 10,00  
BRKVY 165,00 135.021.431 % 10,00  
EDATA 33,00 240.188.139 % 10,00  
daha fazla
14:06 Alış Satış %  
Dolar 31,1470 31,1506 % 0,16  
Euro 33,8369 33,8521 % 0,17  
Sterlin 39,3793 39,5768 % 0,13  
Frank 35,2618 35,4742 % 0,20  
Riyal 8,2856 8,3272 % 0,23  
daha fazla
14:06 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,63 22,65 % 0,66  
Platin 891,08 892,09 % 0,66  
Paladyum 968,31 972,18 % 0,66  
Brent Pet. 81,48 81,48 % 0,66  
Altın Ons 2.036,58 2.036,93 % 0,66  
Seans Raporu 14:06
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru