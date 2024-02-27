***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.02.2024 13:28
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 6.900.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.02.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.02.2025
Ek Açıklamalar
Bir yıllık dönem içerisinde 6.900.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 23.02.2024 tarih ve 12/270 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 30.06.2023 tarihli finansal tablolar ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu 25.07.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 BAŞVURU FORMU.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252255
BIST