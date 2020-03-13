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***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

13.03.2020 17:46
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***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., şirketimize ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu KR A+, Kısa Vadeli Ulusal Notu ise KR A-2 ve not görünümü "Durağan" olarak değerlendirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828881


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CLEBI 68,20 4.143.466 % 10,00  
ALARK 3,97 35.073.091 % 9,97  
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