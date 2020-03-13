***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., şirketimize ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu KR A+, Kısa Vadeli Ulusal Notu ise KR A-2 ve not görünümü "Durağan" olarak değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828881BIST