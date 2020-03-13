***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.03.2020 17:46
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., şirketimize ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu KR A+, Kısa Vadeli Ulusal Notu ise KR A-2 ve not görünümü "Durağan" olarak değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828881
BIST
17:4495.855
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.215,15
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:446,3026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0147
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:447,0024
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0705
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:44318,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -1,69
|Açılış
|: 318,67
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|61.086.197
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|589.994
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.143.466
|% 10,00
|
|ALARK
|3,97
|35.073.091
|% 9,97
|
|ARDYZ
|11,47
|8.645.639
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,19
|9.393.599
|% -13,21
|
|ECZYT
|9,81
|69.977.022
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|ASELS
|25,28
|1.277.197.517
|% 3,78
|
|THYAO
|9,06
|1.136.106.172
|% 6,84
|
|GARAN
|9,01
|644.655.348
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,05
|408.689.738
|% 2,50
|
|EREGL
|8,13
|386.126.780
|% -0,25
|
|ODAS
|1,35
|331.685.049
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,05
|408.689.738
|% 2,50
|
|IHLGM
|0,95
|178.915.433
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,22
|341.456.974
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,19
|171.853.663
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8606
|7,9001
|% -0,64
|
|Frank
|6,5992
|6,6390
|% -0,96
|
|Riyal
|1,6743
|1,6827
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|-6,61
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.115
|2.169
|1,59
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|0,77
|
|Çeyrek
|513
|525
|0,38
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,32
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,07
|
|B. Petrol
|34,64
|34,64
|1,42
|
Seans Raporu
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