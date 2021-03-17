***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.03.2021 14:14
lararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., şirketimize ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu KR AA-, Kısa Vadeli Ulusal Notu ise KR A-1 ve not görünümü "Pozitif" olarak değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918738
BIST
16:331.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,21
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:337,5031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:338,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0177
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:33417,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,07
|Açılış
|: 417,97
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:33
|EUHOL
|3,63
|20.972.109
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.871.625
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.987.243
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.313.516
|% 9,98
|
|BJKAS
|6,09
|417.593.218
|% 9,93
|
|DAGI
|2,90
|37.337.137
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,46
|11.492.480
|% -6,08
|
|PAMEL
|28,68
|3.851.433
|% -5,97
|
|SISE
|7,98
|1.607.362.528
|% 2,18
|
|GARAN
|8,78
|1.161.046.419
|% -0,90
|
|THYAO
|14,62
|1.068.920.551
|% -0,81
|
|KARSN
|4,44
|845.453.264
|% 3,98
|
|KCHOL
|24,14
|816.271.678
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,20
|464.346.088
|% -2,22
|
|SISE
|7,98
|1.607.362.528
|% 2,18
|
|KARSN
|4,44
|845.453.264
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,69
|408.100.398
|% -0,74
|
|GSRAY
|4,39
|640.031.054
|% 6,04
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4979
|7,5031
|% 0,24
|
|Euro
|8,9349
|8,9414
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4121
|10,4643
|% 0,39
|
|Frank
|8,0662
|8,1148
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9971
|2,0072
|% 0,33
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,01
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|-3,00
|
|Tam
|2.767
|2.838
|-2,33
|
|Yarım
|1.337
|1.373
|-1,13
|
|Çeyrek
|671
|687
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-0,58
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:48ECZYT
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 56.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 301 adet işlem
-
16:47KERVT
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 376, 293 adet işlem
-
16:46IHLGM
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 736, 600 adet işlem
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 95 kaybederek (% -0.66 ) 1, 356