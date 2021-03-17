***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









lararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., şirketimize ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu KR AA-, Kısa Vadeli Ulusal Notu ise KR A-1 ve not görünümü "Pozitif" olarak değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918738BIST