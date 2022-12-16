***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin, şirketimize ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu BB / (Negatif Görünüm), Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu BB / (Negatif Görünüm), Uzun Vadeli Ulusal Notu A+ (Trk) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Notu J1 (Trk) / (Stabil Görünüm) olarak değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088156BIST