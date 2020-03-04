***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket merkez adresinin 1 Mart 2020 itibariyleÇam Çeşme Mahallesi,Tersane Caddesi N15Pendik 34899 İstanbul olarak değiştirilmesine ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824110BIST