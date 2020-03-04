***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2020 09:34
***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket merkez adresinin 1 Mart 2020 itibariyle
Çam Çeşme Mahallesi,
Tersane Caddesi N15
Pendik 34899 İstanbul olarak değiştirilmesine ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824110
BIST
10:12111.714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 506,27
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
111.729
En Düşük
110.678
10:126,1206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,1430
En Düşük
6,0934
10:126,8286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,8556
En Düşük
6,8095
10:12321,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,53
|Açılış
|: 321,32
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
320,76
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,88
|2.311.363
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,30
|3.650
|% 14,06
|
|BALAT
|3,19
|600.409
|% 10,00
|
|SALIX
|5,48
|77
|% 9,82
|
|RALYH
|9,29
|1.904
|% 9,29
|
|SNPAM
|5,58
|193.745
|% -7,62
|
|SONME
|5,73
|393.681
|% -6,22
|
|SODSN
|14,12
|14.120
|% -4,85
|
|UFUK
|4,05
|1.895
|% -4,71
|
|KERVN
|0,47
|78.005
|% -4,08
|
|ASELS
|31,18
|223.566.739
|% 2,30
|
|THYAO
|12,11
|111.680.234
|% -0,90
|
|ODAS
|2,20
|85.584.766
|% 0,92
|
|GARAN
|10,33
|71.923.715
|% 1,37
|
|HALKB
|6,44
|43.994.144
|% -0,77
|
|ODAS
|2,20
|85.584.766
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,37
|32.532.647
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,57
|40.438.413
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,50
|21.624.984
|% 0,67
|
|KARSN
|1,93
|27.182.893
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7993
|7,8385
|% 0,09
|
|Frank
|6,3463
|6,3845
|% -0,22
|
|Riyal
|1,6233
|1,6314
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|0,37
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|52,34
|52,34
|0,48
|